La Institutul de Boli Infectioase Matei Bals nu mai exista paturi libere pentru pacientii infectati cu coronavirus

Numarul cazurilor este in crestere, astfel ca locurile s-au ocupat si bolnavii urmeaza sa fie transferati la spitalele de suport, potrivit Europa Fm."In momentul asta nu sunt locuri libere si este clar ca cifrele din ultimele zile se vad in plan practic, la spitalele de boli infectioase. Sigur ca vom face si externari si lucrurile vor merge in continuare. Trebuie tras un semnal de alarma. Daca situatia va merge in sensul cresterii acestui numar de imbolnaviri, sa se depaseasca de capacitatea de internare, si in sectiile normale si la ATI", a declarat medicul Adiran Marinescu pentru Europa Fm.De asemenea, acesta pune accent pe importanta masurilor de igiena si a distantarii sociale: "Stiu ca s-a tot repetat lucrul asta si s-a spus ca conteaza mult ce face fiecare dintre noi. Acele reguli de care am tot auzit trebuie sa intre in practica. Avem si varianta de a evolua bine", adauga Adrian Marinescu.