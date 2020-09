Medic: 985 de persoane s-au prezentat in perioada 17 aprilie - 1 septembrie la Spitalul Militar ROL2. "Razboiul inca nu s-a incheiat"

Potrivit comandantului, 137 de persoane au fost internate in aceeasi perioada in Sectia ATI-COVID19 a Spitalului Militar de Campanie de Nivel ROL2."Nucleele de personal isi desfasoara activitatea la Spitalul Militar de Campanie de Nivel ROL2 prin rotatie, timp de doua saptamani, dupa care beneficiaza de o saptamana de repaus, fiind testate RT-PCR atat inainte de inceperea activitatii, cat si la finalizarea acesteia", a explicat comandantul.Florentina Ionita-Radu a afirmat ca au existat cazuri in care pacientii au fost transferati, in regim de urgenta, catre Spitalul Militar, in vederea realizarii interventiei chirurgicale salvatoare, ulterior acestia revenind in campusul militar ROL 2 Aslan, pentru continuarea tratamentului medical si supravegherea postoperatorie."Ca o concluzie, as putea spune ca problemele sectorului medical din Romania sunt cele legate de finantare, dar si de recrutare de personal inalt calificat si mediu, iar pandemia a aratat toate aceste vulnerabilitati. Pentru ca 'razboiul' inca nu s-a incheiat si mai este ceva drum de parcurs pana la identificarea unui vaccin sau a unui tratament salvator. Cred ca angajarea de resurse umane calificate care sa asigure calitatea si continuitatea actului medical in Romania trebuie sa fie o prioritate, mai ales in ceea ce priveste asigurarea dreptului constitutional la sanatate al oricarui cetatean", a mai spus medicul.