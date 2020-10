Medicul Carmen Dorobat: "Daca vom ajunge la 4.000 de cazuri, vom fi obligati sa lucram intr-un ritm din ce in ce mai alert"

"Daca vom ajunge la 4.000 de cazuri si peste 4.000 vom fi obligati sa lucram intr-un ritm din ce in ce mai alert", a declarat directorul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi, Carmen Dorobat.Specialistul sustine ca ar trebui sa ne gandim foarte bine sa luam in serios ceea ce medicii au tot spus pana acum. "Este un virus extrem de contagios, ca urmare, rata de pozitivare a crescut in ultimele doua saptamani vertiginos de la o zi la alta. Pe de alta parte, sa incercam sa facem aici, in spital, activitatea de organizare pentru ca in ceea ce priveste activitatea medicala avem expertiza, acum stim cum sa tratam si cum sa manageriem un astfel de pacient".Avand in vedere faptul ca medicii vehiculeaza ca este foarte posibil sa ajungem la 4.000 de cazuri pe zi, Dorobat sustine ca, daca masurile de protectie si cele luate de catre autoritatile locale vor fi respectate, vor aduce un rezultat favorabil."Noi nu ne dorim sa ajungem la 4.000 de cazuri pe zi. Noi ne dorim ca masurile de protectie si cele luate de catre autoritatile locale sa duca la un rezultat pentru ca ele, daca sunt respectate, vor duce la un rezultat favorabil, adica numarul nu va mai creste atat de vertiginos. Daca vom ajunge la 4.000 si peste 4.000 vom fi obligati sa lucram intr-un ritm din ce in ce mai alert si in acelasi timp, sa consumam o mare parte din timp cu activitatea de organizare", a adaugat Carmen Dorobat.Totodata, medicul indeamna populatia sa respecte masurile de precautie. "Eu am spus ca ar trebui sa nu fie oamenii plictisiti de ceea ce noi tot spunem pe canalele media, ca pana la urma, aceste masuri de precautie sunt singurele existente in lume in ceea ce priveste infectiile cu transmitere respiratorie si sa aiba incredere ca, daca spunem, inseamna ca avem incredere ca cetatenii vor si intelege, vor si respecta. Sa speram ca vocea noastra se va face auzita si inteleasa", a adaugat medicul.Citeste si: