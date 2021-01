Medic chirurg mort de COVID-19, condus pe ultimul drum la Satu Mare. Se imbolnavise in noiembrie si a trait o lunga agonie

Victor Bojan a incetat din viata miercuri dupa-amiaza, 6 ianuarie, fiind infectat cu Covid-19, potrivit informatiilor PortalSM Angajatii sectiei de Chirurgie a Spitalului Judetean Satu Mare si-au luat ramas bun de la el, dupa ce a lucrat in slujba oamenilor peste 30 de ani."Noi, Sectia Chirurgie Generala ii multumim pentru anii lucrati. Si cu durere in suflet si multa tristete ne luam ramas bun", au transmis colegii medicului Bojan.Medicul Victor Bojan Campian a fost infectat cu noul coronavirus in luna noiembrie, iar de atunci a fost intr-o continua agonie. In final, infectia cu COVID-19 i-a fost fatala.In aceasta luna urma sa implineasca varsta de 66 de ani.