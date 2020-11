Medic de familie, despre numarul real al bolnavilor de COVID-19: "Dintr-o familie cu 4 membri se testeaza doar unul"

Medicul Madalina Vesa spune ca, in prezent, monitorizeaza 50 de bolnavi de COVID, dintre care doar 20 sunt testati.Medicul explica si motivele pentru care un mare numar de infectari nu sunt prezente in raportarile autoritatilor. "Dintr-o familie cu 4 membri se testeaza doar unul (contracost sau nu) desi toti 4 au simptome. Pe ceilalti 3 nu ii pot declara COVID pentru ca nu au test covid", spune medicul.Mesajul transmis de medicul Madalina Vesa:"Daca intereseaza pe cineva (din autoritati ) ce se intampla in realitate: numarul de bolnavi Covid este cu mult peste numarul prezentat de autoritati.Exista mai multe categorii de bolnavi: o categorie sunt cei care sunt angajati si au nevoie de concediu medical pentru a sta acasa in izolare, in consecinta trebuie sa se testeze PCR (doar acest test este recunoscut de autoritati si doar asa primesc decizii de izolare si se pot elibera concedii medicale de izolare - conteaza tipul concediului penru ca plata salariului si numarul de zile de concediu difera).O alta categorie este cea care nu are nevoie de concediu medical (CM) dar sunt oameni corecti si se testeaza (vor sa cunoasca realitatea, vor sa existe o statistica corecta). Alta categorie sunt cei care muncesc pe cont propriu (proprii angajati) - acestia nu vor sa se testeze.Tot din categoria acestora sunt unii care se testeaza dar in privat (IgM sau alte teste rapide) si nu prin test PCR (adica, aceste teste nu intra la numaratoare- daca ai un test pozitiv trebuie repetat un PCR ca sa intri pe filera DSP). Dintr-o familie cu 4 membri se testeaza doar unul (contracost sau nu) desi toti 4 au simptome. Pe ceilalti 3 nu ii pot declara covid pentru ca nu au test covid.O alta problema este ca oamenii au simptome minime si de-abia dupa cateva zile (uneori o saptamana) se ingrijoreaza si ma anunta. Daca sunt anuntata dupa ora 12 trebuie sa astept a doua zi pentru a face programarea la testare. Programarea dureaza 2 zile. Deci boala o are de sase zile, mai sta inca doua zile, se testeaza si primeste 14 zile de stat la domicliu, cand in mod normal ar trebui sa stea doar 6 zile (bineinteles ca se prelungeste concediul daca starea de sanatate este alterata, dar putine cazuri sunt de acest gen). Din aceasta cauza multi aleg sa nu se mai testeze.Dragi politicieni, este cazul sa schimbati protocoalele. Ati inceput bine, dar din vara ati scapat totul de sub control, iar acum este haos. Eu nu monitorizez in acest moment doar 20 de pozitivi, ci vreo 50. Ce solutii imi dati pentru cei 30?".