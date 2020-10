Medic, despre noul record al deceselor COVID: "O cauza este supraaglomerarea spitalelor. Se cauta locuri la ATI si uneori pana se gaseste pacientul moare"

Medicul Miftode Egidia Gabriela, profesor universitar in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie " Gr. T. Popa" din Iasi, a precizat faptul ca este de asteptat ca numarul deceselor sa creasca pe masura ce numarul cazurilor noi de coronavirus sporeste la randul sau."O cauza este supraaglomerarea spitalelor. La un moment dat pacientii au nevoie de oxigen. In momentul in care dorim sa ii transferam in terapie intensiva, asa cum se facea intr-o formula foarte simpla inainte, acum este foarte dificil, se cauta locuri si uneori pana se gaseste un loc pacientul moare. Deci o cauza este si dificultatea aceasta a gasirii locurilor in terapie intensiva si bineinteles numarul mare de cazuri severe", a explicat medicul infectionist, citat de B1 Tv O particularitate a cazurilor este cea reprezentata de pacientii care au refuzat internarea, in ciuda simptomelor si care revin la medici cand boala se agraveaza."Avem cazuri severe in care de multe ori pacientii au ramas acasa, au refuzat internarea, chiar daca aveau elemente de severitate, erau cu pneumonie, aveau niste forme medii si au refuzat sa se adreseze medicului. Au venit abia dupa 5-6 zile, cand se stie ca este acel moment de agravare din cauza unei furtuni care se produce in cursul bolii COVID-19", a mai precizat medicul.Medicul Miftode Egidia Gabriela a mai precizat ca numarul deceselor este proportional cu numarul cazurilor noi de coronavirus si se afla in stransa legatura cu evolutia acestora."Exista un procent de cazuri critice, cam 5% cu mici variatii, in functie de regiuni. Mereu trebuie sa luam in calcul si posibilitatea ca aceasta boala sa evolueze la persoane cu factor de risc major. Stim foarte bine ca este diabetul zaharat. Deci in functie de proportia cazurilor care au diabet zaharat s-ar putea sa asistam la o agravare.De asemenea, este obezitatea, care pana acum nu a fost luata in calcul foarte mult. Aceasta este un element foarte agravant. Mai sunt si bolile cardiovasculare, bolile hepatice, dar acestea sunt principalele. Mereu trebuie sa ne raportam la grupul populational care dezvolta boala", a conchis medicul infectionist.