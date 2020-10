Medic, despre scaderea cazurilor de coronavirus: Ideal ar fi sa se blocheze totul doua sau trei saptamani

Intrebat ce ar trebui sa faca autoritatile din Romania, avand in vedere cresterea cazurilor de infectii cu virusul SARS CoV-2, medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, a declarat ca este necesar un nou blocaj de doua-trei saptamani."Ar trebui impuse niste reguli mai stricte si avut mare grija sa se implementeze. Degeaba e interzis sa ne adunam in numar mare, cand chefurile continua. Daca nu esti ferm... si poate gandit foarte bine... ideal poate ar fi bine sa blochezi totul doua - trei saptamani, dar din pacate este an electoral. Trei saptamani, daca s-ar bloca, ar fi o masura buna, dar ca nu ne putem permite deoarece industria ar fi afectata", a declarat medicul Virgil Musta.Intrebat, de asemenea, daca putem vorbi de o scapare de sub control a pandemiei de coronavirus , Musta a declarat ca acest comportament de nerespectare a masurilor de protectie a dus la explozia de cazuri."Putem vorbi, este intr-o progresie geometrica. Asa se intampla si in straintatate si e mai greu de respectat. Daca respectam acum trei luni nu eram aici. Nerespectand, incetul cu incetul ne contaminam. Acest comportement a dus la explozia de cazuri si care va fi greu de stopat. Este rau ca nu mai avem timp. In senul presiunii sitemului de sanatate. Una era sa se intample cand spitalul era gol, alta e cand spitalul e plin. Acum va trebui sa alegem intre ce putem salva si ce nu putem salva. Sa zicem ca sunt persoane care vin cu forme medii si severe, acum ii trimitem acasa si speram sa nu evolueze sever", a declarat Musta.Medicul timisorean a mai declarat ca lucreaza la un poiect de monitorizare a pacientilor prin serviciul de telemedicina."Lucrez la un proiect pentru pacientii cu SARS CoV-2 pe care sa ii monitorizam prin telemedicina. Problema este ca acest proiect presupune niste costuri, iar deocamdata nu am identificat sursa de finantare", a mai declarat medicul Virgil Musta.