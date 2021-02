Experienta unui medic vaccinat contra COVID-19. "Am fost obligat sa-mi scurtez ziua de lucru din pricina senzatiilor fizice pe care le aveam"

"Dupa prima doza de vaccin am avut durere la locul injectarii, in deltoidul stang, si mialgii, adica dureri musculare, de o intensitate usoara-medie. Ninsese in ziua respectiva, asa ca glumeam ca e posibil ca nici macar n-am avut altceva decat febra musculara dupa dat zapada de pe masina. Senzatia neplacuta a durat 48 de ore, si a disparut la fel de usor cum a aparut", scrie Gabriel Diaconu pe Facebook. Dupa rapel , in schimb, a simtit dureri de cap, musculare, de articulatii, usoara febra, dar si probleme digestive."La inceput a fost durerea de cap. Nu e o durere de cap pe care sa n-o mai fi avut. A cedat la paracetamol, intensitatea era medie, dar - pe langa disconfort - am avut probleme de concentrare.Dupa care am avut dureri musculare si de articulatii. Intensitatea era moderata, m-a surprins ca ma dureau articulatiile mici la fel ca cele mari (spre clarificare, genunchiul e o articulatie mare, degetele au articulatii mici). Miercuri am venit acasa, m-am dus direct in dormitor si m-am culcat. Dupa doua ore dormite lemn (desi ma odihnisem bine cu o seara inainte), m-am trezit fara durere de cap. Am avut o crestere trecatoare a temperaturii, catre seara.Iar noaptea m-am trezit foarte transpirat. Nimic spectaculos. Nimic groaznic.Dupa care joi dimineata a venit deranjul digestiv", mai scrie Gabriel Diaconu.Cu toate acestea, spune ca sunt reactii normale, care pot sa apara dupa vaccinuri. In plus, indeamna oamenii sa se vaccineze , sustinand ca frica si teoriile conspiratiei nu isi au locul.