Medic: S-ar putea ca un vaccin sa te protejeze zece ani, altul doar un an, dar toate isi fac treaba

Un vaccin antigripal obisnuit are o eficienta si de 40%

"In momentul de fata, nu stim ce se va intampla pe un termen mai lung de opt luni, cat a trecut de la finalizarea studiilor clinice. S-ar putea ca vaccinul de la AstraZeneca sau altul la fel, sa te protejeze zece ani, iar cel de la Pfizer si Moderna, doar unul sau doi ani. Raspunsul imun este foarte complex, nu intelegem inca pe deplin cum functioneaza", a declarat prof. dr. Radu Iliescu, prorectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", pentru Ziarul de Iasi Expertul considera ca este gresita concentrarea discursului public asupra eficacitatii vaccinurilor: "Este gresit. Majoritatea studiilor internationale arata ca toate serurile aprobate acum in Europa: Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson, care a solicitat aprobare, isi fac treaba. Procentul celor care, odata vaccinati, ajung sa fie spitalizati, cu forme grave sau chiar sa moara in urma infectarii, este extrem de redus"."Este o problema de perspectiva: daca intrebi daca intr-o populatie generala cele doua vaccinuri, unul cu o eficacitate in studiul clinic de 60%, iar altul de 90%, se vor comporta la fel, daca aceasta diferenta se va pastra in populatia generala, raspunsul nu poate sa ti-l dea nimeni. Sunt multi factori care conteaza: viteza cu care te vaccinezi, numarul de oameni imunizati, circulatia persoanelor, masurile restrictive ", explica prof. dr. Radu Iliescu.Vorbind strict despre eficacitate, vaccinul antigripal are, in functie de tulpinile de gripa care circula in fiecare an, o eficacitate care variaza intre 40 si 60 la suta, conform site-ului CDC (Centers for Disease Control and Prevention), institutul public de sanatate din SUA.Dar scopul vaccinului nu este de a impiedica infectarea cu virusul gripal, ci ajutorarea sistemului imunitar de a-l contracara astfel incat sa se evite formele grave, ce necesita spitalizare, sau chiar decesele provocate de gripa.Explicatia este valabila si in cazul vaccinurilor impotriva COVID-19: pentru ca societatea sa se redeschida, vaccinarea trebuie sa stopeze sau sa reduca producerea cazurilor grave, care ar aglomera spitalele, si decesele.In momentul de fata, toate cele trei vaccinuri aprobate in Europa au o eficienta foarte mare in studiile clinice de a preveni infectarile si formele grave, iar noile cercetari arata ca sunt eficiente si in impiedicarea celor care s-ar infecta dupa vaccinare sa il transmita mai departe.Al patrulea vaccin aprobat in Europa ar putea fi la mijlocul lunii martie, e produs de compania Johnson & Johnson , are nevoie de o singura doza si care s-a dovedit eficient si impotriva noilor tulpini.