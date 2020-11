VIDEO REPORTAJ Medic sef ATI, stupefiat de manifestarile bolii COVID-19: "Vezi analize incredibile si pacientul este viu"

Medic: Recuperarea pulmonara a pacientului cu COVID este extrem de dificila

"Boala exista cu adevarat, trebuie sa fim constienti, sa ne protejam si pe noi si pe semenii nostri, pe colegii nostri, pe familia noastra. Boala exista, rezultatele sunt dramatice din cauza faptului ca este extrem de contagioasa si, intr-un scurt timp, un numar mare de oameni sufera de aceasta boala si alt lucru pe care vreau sa il spun si nu l-am mai spus pana acum, am inteles ca in curand va veni vaccinul pentru COVID, care s-a realizat intr-un timp extraordinar de scurt fata de alte vaccinuri si, din pacate, sunt foarte multi oameni sceptici si la adresa vaccinului si la faptul ca multi gandesc ca, daca fac vaccinul, se vor imbolnavi din cauza vaccinului, ceea ce nu este adevarat absolut deloc si vreau sa subliniez ca, daca este posibil sa te vaccinezi, daca ai posibilitatea sa obtii acest vaccin,", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, medicul sef al ATI din SCJU Sibiu, Mihai Sava.Cu o experienta de 27 de ani in ATI, medicul Mihai Sava recunoaste ca acest an este unic si este impresionat de toti pacientii cu COVID-19, care tolereaza nivele scazute de oxigenare a sangelui, practic analizele ii socheaza pe medici in timp ce bolnavii totusi inca mai respira."Toti te impresioneaza, fiindca acesti pacienti tolereaza, fata de alti pacienti, cu alte patologii respiratorii, tolereaza nivele scazute de oxigenare a sangelului, le tolereaza foarte bine si ii vezi ca respira dificil, dar nu extraordinar si cu toate acestea, adica nu poti sa iti imaginezi ca pacientul respectiv mai este viu cu aceste rezultate ale oxigenarii sangelui. Asta este cel mai impresionant la pacientii acestia si, la un moment dat, trebuie sa iei decizia sa-l intubezi si sa-l sedezi si sa mergi mai departe cu ventilatie mecanica invaziva", mai spune Mihai Sava.Bolnavii cu COVID-19 sunt unici fata de ceilalti cu probleme respiratorii. Asta face ca si numarul de decese din ATI ale acestor pacienti infectati sa fie inca foarte mare."Fara oxigen, nu doar in patologia COVID, in toate patologiile, dar in special in patologia COVID, fara oxigen nu exista Terapie Intensiva, fara oxigen nu exista (ATI - n.r.) in nicio patologie respiratorie, mai ales la COVID, unde lumea vede ca pacientul respira greu si se desatureaza. Dar COVID-ul este o boala multisistemica, plamanul este cel mai evident, ca pacientul nu are aer, dar (...) toate organele pe rand clacheaza. Din cauza aceasta este si rata mortalitatii asa de mare si din cauza aceasta apar modificari morfopatologice, deci la nivel celular, in plaman, pe care nu le intalnesti la alte patologii respiratorii. Si din cauza aceasta si, chiar daca reuseste sa treaca peste boala acuta", atrage atentia Mihai Sava.Daca la inceputul pandemiei, "din punct de vedere psihologic a fost ceva infiorator" in ATI-ul sibian, acum si cei angajati recent, tinerii, reusesc dupa scurt timp sa deprinda cunostintele necesare pentru a reactiona rapid, ca sa faca tot sa salveze pacientii cu COVID-19."E greu din cauza ca este ceva nou. Si prima oara cand a inceput pandemia, adica a ajuns si la noi, din punct de vedere psihologic a fost ceva infiorator, toata lumea era panicata, nimeni nu stia exact ce se poate face, ce sa faca si din punctul acesta de vedere a fost foarte greu. Intre timp, ne-am adaptat, ne-am invatat, stim cum sa abordam pacientii cu COVID. Pacientul cu COVID a ajuns sa fie ca un pacient de Terapie Intensiva din alte specialitati, pana la urma ca si volum de munca. Ca si mod de munca sunt probleme foarte mari, fiindca este extrem de greu sa lucrezi in echipamentul respectiv, este extrem de dificil. Trebuie tot timpul sa fii atent, sa nu te contaminezi si atunci asta ingreuneaza foarte mult actul medical. Dar, eu zic ca ne-am adaptat foarte bine, medicii de la Terapie (Intensiva - n.r.), asistentele. Avem foarte multi asistenti tineri, care, in decurs de 2-3 luni au reusit sa achizitioneze o mare cantitate de informatie si sa devina competitivi in munca in Terapie Intensiva", a mai spus Mihai Sava.Seful Sectiei de ATI din SCJU Sibiu anunta cresterea cu 50% a numarului de paturi pentru pacientii COVID-19, ceea ce inseamna un total de 18 locuri."Ca sa deschizi un pat de ATI, sunt doua probleme foarte mari: prima este problema financiara, a aparaturii, fiindca un pat de Terapie Intensiva adevarata necesita o aparatura multipla si foarte scumpa. Daca se rezolva aceasta problema financiara de dotare a patului, locatia patului, fiindca sunt niste reguli de suprafata si de cubaj, fiindca in jurul acestui pat exista foarte multe aparate si necesita un spatiu mult mai mare decat un pat normal de spital, deci trebuie locatia, dar o problema extrem de importanta este personalul medical care deserveste aceste paturi, fiindca este un personal supraspecializat si nu poti sa il formezi in doua-trei zile. Sunt luni de zile care sunt necesare ca sa formezi un asistent medical, care lucreaza pe o sectie non-Terapie Intensiva, ca sa poata lucra eficient intr-o sectie de Terapie Intensiva. Deci este foarte dificil sa organizezi un pat de Terapie Intensiva. Din fericire, noi reusim, in scurt timp, sadin curtea spitalului, deci vom avea in total 18 paturi de Terapie Intensiva COVID", a spus Mihai Sava.Potrivit sefului ATI-ului sibian, in aceasta sectie sunt ingrijiti si pacientii care nu au COVID-19, iar numarul lor nu a scazut fata de anii trecuti."Nu ne ocupam doar de pacientii COVID si asta lumea uita. Acum fiind atat de mare impactul mediatic, cu acest COVID, lumea se gandeste ca in Terapie Intensiva sunt tratati doar acesti pacienti, dar nu, este o greseala. Noi avem acelasi numar de pacienti non-COVID pe care il aveam si inainte si de care trebuie sa avem grija zi de zi", a aratat medicul.Sibiul este un municipiu fara spital municipal, unde exista doar doua unitati medicale cu sectii de ATI pentru adulti la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta si Spitalul Militar de Urgenta.