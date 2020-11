Medicamentul cu anticorpi dezvoltat de Eli Lilly, pentru tratarea cazurilor usoare de COVID, a fost autorizat de urgenta in SUA

In urma acestei decizii, se largeste accesul la un tratament despre care datele sugereaza ca este eficient in mentinerea persoanelor infectate cu coronavirus in afara spitalului, relateaza Stirile TVR. Administratia pentru Alimente si Medicamente a autorizat tratamentul experimental, numit Bamlanivimab, pentru utilizarea medicamentului impotriva formelor usoare si moderate de COVID-19, inclusiv la cei cu varsta de 65 de ani si peste si la pacientii copii, scrie Bloomberg citand site-ul companiei farmaceutice.Autorizatia ofera medicilor o optiune de abordare a virusului la pacientii cu risc, ridicat inainte de a fi suficient de bolnavi pentru a necesita spitalizare.Alte tratamente care au primit aprobarea FDA, cum ar fi plasma convalescenta si remdesivirul antiviral al Gilead Sciences Inc., sunt destinate utilizarii la pacientii cu COVID-19 grav bolnavi.Acum incepe o provocare si mai dificila: distributia medicamentului. Compania farmaceutica a transmis ca Bamlanivimab ar trebui administrat "cat mai curand posibil dupa un test COVID-19 pozitiv si in termen de 10 zile de la aparitia simptomelor".Lilly va incepe sa livreze imediat medicamentul cu anticorpi catre AmerisourceBergen Corp., care o va distribui conform instructiunilor guvernului SUA. Americanii nu vor plati nimic pentru medicament, a spus compania.