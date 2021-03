Cazurile celebre ale doctorilor cercetati de Colegiul Medicilor in timpul pandemiei de COVID-19

Flavia Grosan - medicul care trateaza bolnavii de COVID-19 dupa o schema proprie de tratament

"Achitata" de Colegiul Medicilor

Adina Alberts - medicul cu zece plangeri

Alberts pune la indoiala tratamentele acordate

Medicul care scoate de pe lista pacientii care refuza vaccinarea

Colegiul Medicilor s-a autosesizat

Sefa sectiei de Terapie Intensiva de la Maternitatea Bucur, infectata la munca

Autoritatile s-au autosesizat

Colegiul Medicilor s-a autosesizat in cateva cazuri, cadrele medicale fiind evaluate, ulterior, de Comisia de Etica si Disciplina, de la care au primit, sau nu, sanctiuni. Ziare.com va propune o trecere in revista a celor mai controversate cazuri, care au starnit reactii puternice.Cazul pneumologului din Oradea este cel mai recent exemplu. Flavia Grosan a sustinut ca a tratat circa 1.000 de pacienti diagnosticati cu COVID-19 folosind o schema proprie de tratament, folosind Claritromicina, Ventolin si Flixotide. In plus, afirma ca ar fi vindecat prin medicatie inclusiv pacienti cu o saturatie foarte mica de oxigen, de pana la 65%.Ulterior, seful UPU- SMURD Bihor, doctorul Hadrian Borcea, a afirmat ca dupa mediatizarea cazului doctoritei Flavia Grosan, care a declarat ca in spitale sunt omorati pacienti inclusiv prin oxigenoterapie, care ar provoca edeme cerebrale, personalul de la Urgente are mari dificultati sa convinga pacientii de necesitatea administrarii oxigenului, chiar daca acestia abia respira. Flavia Grosan a fost audiata luni, 22 martie, de Colegiul Medicilor Bihor. A declarat ca a reclamat-o o colega, nu pacientii, respingand acuzatiile de malpraxis.In urma evaluarii, doctorita nu a primit nicio sanctiune. Carmen Pantis, sefa institutiei, a declarat ca valul de simpatie arata ca rezultatele sunt bune.Reprezentanta Colegiului Medicilor din Bihor a tinut sa sublinieze ca au fost doar discutii, nu o ancheta , iar "doamna doctor a venit foarte eleganta, insotita de un avocat desi nu era cazul"."In concluzie, nu primeste nicio sanctiune si aceasta autosesizare a Colegiului Medicilor s-a terminat azi, in acest punct", a spus Pantis, conform ebihoreanul.ro Comisia de Etica nu ar fi avut cum sa dea sanctiuni, acestea intrand in atributiile Comisiei de Disciplina, care se poate sesiza doar in cazul unei reclamatii de malpraxis, ceea ce nu exista in acest caz, a mai explicat Pantis.Doctorul Pantis a adaugat ca din discutii, la care ea personal nu a participat, a reiesit ca "doamna doctor va continua sa isi trateze pacientii exact cum a facut-o pana acum", precizand insa ca, potrivit spuselor doctoritei Grosan, "toate cazurile grave vor fi directionate spre spital".Sefa Colegiului Medicilor Bihor a adaugat ca doctorita Grosan a tratat doar forme usoare si ca nu are cum sa verifice daca chiar a reusit sa vindece mii de pacienti pentru ca datele medicale ale pacientilor sunt confidentiale. Adina Alberts este cercetata disciplinar de Colegiul Medicilor, asta dupa ce a afirmat ca pacientii sunt "tratati aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale". Mai mult, ii sfatuia pe oamenii care o urmaresc pe Facebook sa le ceara doctorilor Ivermectina, un tratament neaprobat pentru tratarea COVID-19, dar si sa nu mai mearga la spital."Iar daca nimic nu mai functioneaza, cereti medicilor sa le dea Ivermectina! Daca refuza, cereti-le din nou! Si daca totusi refuza cu vehementa, scrieti-mi mie in privat! Aveti grija ca sa aveti dovezi ca acesti medici au refuzat sa incerce ORICE ca sa va salveze persoana apropiata.Si mai important decat orice, nu mergeti la spital daca nu este musai... Aplicati, din primul moment, schema completa de tratament, imediat ce aveti suspiciunea ca ati avea COVID. NU PIERDETI NICIO ZI!", a scris Adina Alberts pe Facebook.Adina Alberts a anuntat ulterior ca s-a intors de la Colegiul Medicilor Bucuresti si ca are zece plangeri, sustinand ca este "medicul cu cele mai multe plangeri concomitente"."Tocmai m-am intors de la Colegiul Medicilor Bucuresti! AM 10 PLANGERI!7 pe subiectul Ivermectina si 3 pentru ca am publicat tratamentul cu care eu m-am vindecat de Covid! Si care ulterior a devenit OFICIAL!Cred ca in acest moment am intrat in CARTEA RECORDURILOR, ca fiind medicul cu cele mai multe plangeri concomitente... Nu, nu de la pacienti!!! Voi reveni cu detalii, in curand", a scris Adina Alberts.Colegiul Medicilor nu a comunicat inca ce decizie a luat in urma evaluarii Adinei Alberts.Catalin Petrencic, un medic de familie din judetul Calarasi , a anuntat pe Facebook, in ianuarie 2021, ca toate persoanele inscrise la el, ca medic de familie, care refuza sa se vaccineze contra COVID-19, o sa fie scoase de pe lista.Mai mult, a invocat un articol, potrivit caruia pacientii "au obligatia sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului"."Asiguratii, conform art 231, alin e), din Legea 95/2006, au obligatia "sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului". Conform acestui acrticol de lege, ANUNT PUBLIC de acum ca TOATE PERSOANELE INSCRISE LA MINE CARE REFUZA VACCINAREA ANTI-COVID 19, VOR FI SCOASE DE PE LISTA MEA DE MEDIC DE FAMILIE.Este de neacceptat sa continui colaborarea cu pacientii care nu cred in recomandarile pe care le fac. Persoanele care refuza vaccinarea, dreptul lor, fac dovada ca nu au incredere in mine, in ceea ce spun, in ceea ce le recomand sa faca. In cei 33 de ani de practica am vaccinat mii de persoane, am facut zeci de mii de inoculari si nu am avut reactii adverse decat foarte putine si minore.Cred in vaccinuri, chiar si in cele nou aparute sau schimbate in acesti ani. Vaccinarea a reprezentat pentru mine partea cea mai importanta a activitatii de preventie. In toti acesti ani am avut o singura persoana care a refuzat vaccinarea celui de-al doilea copil si i-am cerut sa-i ia fisa si sa se mute la alt medic. Ceea ce a si facut.", a postat medicul Catalin Petrencic.Colegiul Medicilor s-a autosesizat in 14 ianuarie, iar Asztalos Csaba Ferenc, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a declarat la momentul respectiv ca acest caz ar putea sa fie transat inclusiv la CNCD sau in instanta "La Colegiul Medicilor din judetul in care a aparut primul medic care a postat aceasta opinie a sa pe Facebook, colegii nostri din judetul in care medicul este membru al Colegiului s-au autosesizat si vor face o ancheta, dar ancheta nu va avea finalitate decat daca cineva va fi prejudiciat", a explicat Gheorghe Borcean, vicepresedintele Colegiului Medicilor.Rodica Ologu, sefa Sectiei Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) de la Maternitatea Bucur, a mers in 4 septembrie 2020 la serviciu, fiind de garda, cu toate ca avea simptome specifice COVID-19, fiind, ulterior, confirmata pozitiv. Ea ar fi evitat completarea rubricii de temperatura din cadrul chestionarului de triaj, cu toate ca avea febra, potrivit unui comunicat al Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" din Bucuresti."Cu buna stiinta, doctorita Ologu a evitat completarea rubricii de temperatura din cadrul chestionarului de triaj, desi prezenta febra", afirma sursa citata.Conducerea spitalului a mai transmis ca medicul a purtat echipament de protectie pe toata durata garzii si ca a stat izolata in cabinet."Ulterior, doctorita Ologu s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului "Sfantul Ioan", unde a fost izolata corespunzator si testata. Rezultatul a iesit pozitiv si a fost transferata la Institutul "Victor Babes". A fost demarata imediat ancheta epidemiologica, care se afla in curs de finalizare", informeaza sursa citata.Colegiul Medicilor din Bucuresti a anuntat ca s-a autosesizat "ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public si a comunicatului Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Ioan, care face referire la cazul unui medic ce ar fi mers la serviciu avand o stare febrila, fara sa realizeze corect triajul epidemiologic.Investigatia Comisiei de Jurisdictie va analiza punctele de vedere ale medicului si conducerii spitalului, precum si toate documentele medicale, ale anchetei epidemiologice si ale anchetei disciplinare de la nivelul institutiei."