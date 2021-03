Valeriu Gheorghita: Niciun medic din centrele de vaccinare nu si-a primit banii de doua luni. Responsabil de plati e Ministerul Sanatatii

Conform sursei citate, coordonatorii mai multor centre de vaccinare se plang ca personalul medical nu a fost platit si ca oamenii ar putea sa renunte sa mai ia parte la campania de vaccinare."Sunt semnale pe care si eu le-am primit si le primesc in sedintele cu judetele. Este o cerere pe care personalul vaccinator o are pe buna dreptate.Se asteapta de destul de mult timp sa fie efectuate aceste plati.La debutul etapei a treia e important sa se deschida si alte centre de vaccinare si sunt semnale referitoare la scaderea increderii ca personalul va fi platit si ca nu mai e o dorinta atat de mare pentru a se inscrie intr-o echipa de vaccinare.Mai e problema legata de coordonatorii centrelor, care sunt remunerati ca celelalte categorii de medici din personalul vaccinator, avand responsabilitati suplimentare. Din acest motiv, numarul celor care doresc sa preia aceste responsabilitati e mai scazut", a spus Valeriu Gheorghita, care a mai subliniat ca problema ar trebui rezolvata cat mai repede.Intrebat cine este responsabil de efectuarea acestor plati si daca a luat legatura cu ministrul Sanatatii, Valeriu Gheorghita a spus ca institutia care trebuie sa asigure remunerarea personalului vaccinator este Ministerul Sanatatii."Am vorbit de mai multe ori si am prezentat aceasta situatie care imi e adusa la cunostinta din teritoriu. Probabil s-au facut deja demersuri, insa asteptam. Toata lumea asteapta sa isi primeasca plata, asa cum este firesc.Din ce stiu, aceasta problema exista la nivelul tuturor centrelor de vaccinare. Nimeni nu a fost platit pana la data actuala", a precizat Valeriu Gheorghita.