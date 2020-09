Medicii americani, ingrijorati de un nou pericol. Infectarea dubla COVID-19 - gripa, "o catastrofa pentru sistemul imunitar"

"Cu siguranta poti sa faci si gripa si Covid-19 in acelasi timp, ceea ce ar fi catastrofal pentru sistemul tau imunitar", spune Dr. Adrian Burrowes, medic de familie in Florida, potrivit CNN, citat in Digi24.ro Specialistii americani au mai adaugat ca o persoana cu gripa este mai vulnerabila in fata COVID-19 si invers pentru ca organismul este mai slabit.Ambele virusuri ataca plamanii si pot provoca pneumonie, lichid in plamani si insuficienta respiratorie.