Medicii atrag atentia ca masca sanitara trebuie purtata si la semafor

In conditiile in care soferii asteapta minute in sir la semafor, pietonii ajung sa formeze grupuri in asteptarea culorii verzi.De altfel, nici nu se mai pastreaza distanta fizica de cel putin 1,5 metri intre persoane."Daca merg intr-un loc aglomerat, ma astept sa fie si oameni in jurul meu, adica acolo unde-s la semafor e greu de crezut ca voi fi singur, atunci sfatul meu in astfel de situatii, cand nu putem pastra distantarea, cand exista poluarea de la masini, sa purtam de asemenea masca.In momentul in care merg intr-o circulatie cu multe masini, sa stiti ca exista un risc pentru ca acolo e poluarea destul de mare, rotile masinilor ridica praful si exista un risc de transmitere.Daca merg pe jos si sunt la un semafor si stau foarte mult timp cu alti oameni langa masini, acolo cred ca e un risc totusi real sa ma imbolnavesc si ar trebui sa ma gandesc ca trebuie sa port masca", a declarat medicul la Realitatea Plus Amintim ca din 15 mai Romania a intrat in stare de alerta, iar cetatenii nu mai au nevoie de declaratie pe proprie raspundere pentru a iesi din case. In schimb, este obligatorie purtarea mastii sanitare in spatii publice inchise. Iata insa ca pentru a ne proteja sanatatea ar fi o idee buna sa purtam si in aer liber, in anumite situatii.