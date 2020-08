Medicii au confirmat ca un pacient din Olanda si altul din Belgia s-au reinfectat cu noul coronavirus

Informatia a fost dezvaluita la scurt timp dupa un raport publicat in aceasta saptamana de cercetatorii din Hong Kong despre un barbat care s-a reinfectat cu SARS-CoV-2 la patru luni si jumatate dupa ce fusese declarat vindecat de COVID-19.NOS o citeaza pe experta in virusologie Marion Koopmans, care a spus ca pacientul olandez este o persoana in varsta si cu un sistem imunitar slabit.Potrivit declaratiilor sale, cazurile unor persoane care au fost bolnave vreme indelungata din cauza virusului, apoi boala lor a cunoscut o noua intensificare, sunt mai bine cunoscute.Insa o adevarata reinfectare, asa cum s-a intamplat in cazul pacientului din Hong Kong, a celui din Olanda si a celui din Belgia, necesita testari genetice ale virusului atat in prima faza a infectiei, cat si in cea de-a doua, pentru ca medicii sa poata vedea daca intre cele doua tulpini virale exista usoare diferente.Marion Koopmans, consilier al guvernului olandez, a spus ca specialistii se asteptau deja la astfel de cazuri de reinfectare."Faptul ca a aparut un caz de reinfectare nu ma sperie. Trebuie sa vedem daca acest lucru se intampla des", a explicat specialista olandeza.Pacientul belgian a prezentat simptome usoare, a raportat postul de televiziune NOS, citandu-l pe medicul virusolog Marc Van Ranst. "Insa acest caz nu este o veste buna", a precizat specialistul belgian.Potrivit declaratiilor sale, anticorpii dezvoltati de pacientul belgian in timpul primei sale expuneri la noul coronavirus nu au fost suficienti pentru a preveni o a doua infectare a organismului sau, cauzata de o varianta usor diferita a virusului.Acelasi specialist a precizat ca deocamdata nu este foarte clar daca astfel de cazuri sunt rare sau daca exista "multi alti oameni care trec printr-o reinfectare dupa sase sau sapte luni"