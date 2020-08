Medicii avertizeaza ca noul coronavirus se poate transmite si prin ochi

Cercetatorii sustin ca ochii rosii, specifici conjuctivitei, ar putea fi un simptom al virusului, transmite wafb.com Medicii au identificat aceasta afectiune a ochiului la mai multi pacienti infectati cu Covid-19, mai exact, in 3% din cazuri.Desi, in mare parte, virusul se raspandeste prin stranut, tuse sau in timpul vorbirii, expertii avertizeaza ca oamenii se pot infecta si prin ochi.Conjunctivita este o iritatie a ochilor care provoaca inrosire, inflamare si uneori lacrimare. Cu toate ca este considerat un simptom rar, rapoartele arata ca virusul poate fi transmis prin prin aer la cei cu conjunctivita.AAO spune ca un pacient care ajunge la medic cu ochi rosii, suspectand ca are conjunctivita, dar care tuseste si are dificultati respiratorii si care a calatorit recent in zone cunoscute drept focare de coronavirus, ar putea fi pozitiv pentru COVID-19.Desi cazurile sunt rare, medicii recomanda purtarea de ochelari sau viziere, in timpul pandemiei globale COVID-19.