Medicii britanici vor testa Ibuprofenul pe pacienti cu COVID-19 si dificultati respiratorii

Testele vizeaza o formula speciala de Ibuprofen, despre care oamenii de stiinta afirma ca s-a dovedit a fi mai eficienta decat formula standard a acestui medicament in tratarea sindromului de detresa respiratorie acuta (SDRA), o complicatie a maladiei COVID-19, arata Reuters.Noua formula a medicamentului a primit deja licenta de utilizare in Marea Britanie pentru alte afectiuni."Daca va avea succes, valoarea globala pentru sanatatea publica a acestui studiu va fi uriasa, tinand cont de costul redus si de disponibilitatea extinsa a acestui medicament", a declarat Matthew Hotpot, directorul Centrului de cercetari biomedicale Maudsley din cadrul Institutului National pentru Cercetari in Sanatate (NIHR) din Marea Britanie.Testul britanic, care se va numi "LIBERATE", va fi un studiu randomizat, bazat pe recrutarea unui numar de pana la 230 de pacienti in lunile urmatoare.Studiul este coordonat de Guy's & St Thomas NHS Foundation Trust din Londra, King's College London si compania farmaceutica SEEK Group.In martie, ministrul Sanatatii din Franta a spus ca oamenii nu ar trebui sa foloseasca medicamente antiinflamatorii, precum Ibuprofen, daca prezinta simtome de COVID-19, boala respiratorie cauzata de noul coronavirus (SARS-CoV-2).Cu toate acestea, reprezentantii autoritatilor de reglementare a medicamentelor din Statele Unite, Marea Britanie si Uniunea Europeana, dar si cei ai producatorului medicamentului Nurofen, Reckitt Benckiser, au afirmat ca nu exista nicio dovada ca Ibuprofenul ar agrava starea pacientilor diagnosticati cu COVID-19.Citeste si Premiera mondiala in lupta impotriva COVID-19 - Studiu clinic destinat unui posibil tratament cu anticorpi