Medicii continua sa avertizeze ca pericolul COVID-19 nu a trecut: Sa previi este mai bine decat sa tratezi!

Ziare.

com

"Este foarte important ca populatia sa aplice in continuare masurile de siguranta, sa poarte mastile de protectie in spatiile inchise, sa respecte distantarea sociala, sa actioneze cu prudenta pentru a putea limita numarul de imbolnaviri. Sa previi este mai bine decat sa tratezi! Am incredere ca sibienii vor actiona in consecinta si se vor proteja atat pe ei cat si pe cei din jur", a declarat directorului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, medicul Liliana Coldea.Si directorul medical al spitalului sibian, Florin Grosu, spune ca pericolul nu a trecut."Pentru a nu creste numarul pacientilor internati, trebuie sa fim in continuare precauti. Pana acum a fost starea de urgenta care, prin ordonante, a tinut oamenii in case si a instituit un tipar de distantare sociala pe care trebuie sa-l mentinem in continuare. Acum constiinta fiecarui dintre noi este factorul decisiv. Masurile de relaxare nu inseamna ca pericolul a disparut", spune Florin Grosu.Potrivit sursei citate, odata cu incheierea starii de urgenta si intrarea in stare de alerta, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu continua sa fie spital COVID, iar cea mai mare parte a spitalului este in continuare "zona rosie", destinata exclusiv tratarii pacientilor infectati cu noul coronavirus.In aceasta zona sunt incluse pavilioanele: Boli Infectioase, Dermatologie, Oftalmologie, intreaga cladire medicala si tot pavilionul chirurgical cu Unitatea de Primiri Urgente si sectia ATI. De asemenea, "zona verde" ramane aceeasi: Oncologia si cladirea spitalului nou, unde isi desfasoara activitatea Maternitatea, sectiile de Cardiologie, Neurologie, Chirurgie Plastica, Radiologie, Hematologie, Laboratorul Clinic de Analize. Celelalte specialitati medicale sunt asigurate in alte spitale din judetul Sibiu."Aceasta organizare va ramane in vigoare pana se va schimba ordinul potrivit caruia spitalul judetean este spital COVID. Pana atunci vom respecta circuitele speciale destinate exclusiv potentialilor pacienti cu COVID-19 si care au fost organizate in asa fel incat sa fie limitate la maxim riscurile de infectare atat pentru personal cat si pentru pacienti", declara directorul medical, Florin Grosu.Ambulatoriul Integrat (policlinica spitalului) si-a reluat luni activitatea pentru toate specialitatile, conform programului obisnuit (07.00 - 21.00), cu programare pe baza biletului de trimitere si distantare orara a pacientilor. Programarile se fac exclusiv telefonic sau online.Citeste si Am trecut de 17.000 de cazuri de coronavirus in Romania. Numarul de imbolnaviri noi, in scadere