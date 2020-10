Asociatia Profesionala a Medicilor de Ambulator, catre medicii de familie: "Purtam aceeasi batalie"

Potrivit APMA, unele luari de pozitie ale reprezentantilor Societatii Nationale de Medicina Familiei "lezeaza prin neclaritatea exprimarii, daca nu chiar prin intentie declarata" sentimentele medicilor specialisti din ambulatoriu."Purtam aceeasi batalie. Avem aceiasi adversari. Si inconstienti ne faultam repetat. Sa fie doar nebagare de seama? Sa fie resentimente vechi ce scot capul atunci cand nu este nevoie? Si medicii de familie si medicii specialisti din ambulatoriu trateaza aceiasi pacienti. Cei care nu au nevoie de spital sau cei care nu pot ajunge la spital in vremurile tulburi ale pandemiei. Atunci cand competentele unui medic de familie sunt depasite, pacientul merge la medicul specialist. Cand agravarea unei boli depaseste limitele competentelor profesionale ale medicului de familie, pacientul merge la medicul specialist, dupa care se intoarce la medicul de familie. (...) Ambele categorii au limite profesionale, care tin de pregatirea lor specifica. Nu este vorba de superioritatea uneia fata de cealalta", afirma reprezentantii APMA intr-o scrisoare deschisa adresata SNMF.In opinia APMA, colaborarea dintre medicii din ambulator si cei de familie ar trebui sa fie mai "stransa decat oricand", mai ales in contextul pandemiei."Din pacate, unele luari de pozitie ale reprezentantilor S.N.M.F. lezeaza prin neclaritatea exprimarii, daca nu chiar prin intentie declarata sentimentele medicilor specialisti din ambulatoriu. Nu, dragi colegi, noi NU am tras obloanele in starea de urgenta. Doar ambulatoriile de spital au fost fortate sa o faca. Noi am fost alaturi de voi, in cabinete. Noi ne-am ingrijit pacientii. Care sunt si ai vostri", se arata in scrisoarea deschisa.APMA afirma ca medicii din ambulator nu au primit "nici macar promisiuni de stimulente, nici ajutoare, cat de mici, de la minister, casa de asigurari sau primarii" in perioada starii de urgenta."Nu am primit scutiri de impozit pe cladiri prin lege. Nici macar valoarea punctului nu ne-a crescut atunci cand v-a crescut voua in 2019. (...) Noi nu v-am atacat niciodata. Nici macar prin omisiune. De aceea am fost surprinsi cand, repetat, in luarile de pozitie ale reprezentantilor dumneavoastra, ati spus ca voi ati preluat intregul soc al pacientilor care nu au mai avut loc in spitale . Noi unde eram atunci? Nu in cabinetele de langa usa voastra? Nu impreuna am avut grija de pacientii cronici? Nu cardiologii, diabetologii, oftalmologii, ginecologii, etc. v-au ajutat in ingrijirea acelor pacienti? (...) Ar trebui poate, ca un semn de minima politete, sa va cereti scuze pentru ceea ce a fost o scapare de limbaj si sa mergem impreuna mai departe ca doi parteneri care se respecta. Pe viitor nu mai uitati ca suntem in aceiasi barca", afirma APMA.SNMF a afirmat ca in 15 martie, odata cu declararea starii de urgenta, a avut loc practic blocarea accesului pacientilor non-COVID la spitale, inchiderea temporara a celor mai multe cabinete din ambulatoriile de specialitate si transferarea ingrijirilor asigurate pana atunci de catre spitale si ambulatoriile de specialitate catre medicii de familie.Sursa citata atrage atentia ca medicii de familie au preluat in toate aceste sapte luni sarcini foarte diverse, cele mai multe cu caracter de noutate pentru profesia medicala in general, dar si pentru specialitatea Medicina de Familie.