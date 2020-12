Ordinul care ii obliga pe medicii de familie sa se implice in tratarea COVID-19, anulat partial in instanta

Potrivit adevarul.ro , reprezentantii medicilor de familie din Arad au contestat Ordinul Ministerului Sanatatii aratand ca "obligatia de a monitoriza evolutia unor bolnavi deja diagnosticati cu Covid-19 - boala infecto-contagioasa grupa A - si de a-i declara vindecati, exced medicinii primare"."Medicul specialist in astfel de boli nu poate trimite medicului de familie pentru monitorizare un astfel de bolnav, iar medicina primara nu include servicii de evaluare a simptomelor unei astfel de boli - medii, usoare sau mai grave, sau daca pacientul s-a vindecat", au mai aratat medicii de familie, potrivit sursei citate.Curtea de Apel Timisoara a anulat mai multe prevederi ale Ordinului Ministerului Sanatatii care fac referire la medicii de familie."Curtea retine nelegalitatea partiala a Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1513/2020, respectiv a dispozitiilor privind obligatiile medicului de familie in monitorizarea pacientilor diagnosticati cu boala Covid-19 aflati in izolare la domiciliu si declararea acestora ca vindecati, acestea contravenind reglementarilor de forta juridica superioara, cuprinse in H.G. nr. 140/2018, care indica in mod clar competenta medicului de familie in depistarea de boli cu potential endemoepidemic, cu mentionarea expresa a posibilitatii realizarii examenului clinic, a stabilirii unui diagnostic prezumtiv, cu trimiterea catre structurile de specialitate pentru investigatii , confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, deci cu excluderea acordarii de tratament sau de monitorizare sau de declarare ca vindecat a unui astfel de bolnav", se arata in hotararea Curtii de Apel Timisoara, care poate fi atacata cu recurs.Vicepresedintele Societatii Medicilor de medicina familiei/Medicina generala a judetului Arad, Csongor Toth a explicat pentru "Adevarul" ca medicii de familie nu au atacat Ordinul Ministerului Sanatatii pentru ca nu ar fi de acord sa ajute pacientii cu COVID-19, ci pentru ca ar putea fi facuti responsabili pentru chestiuni care nu tin de competenta lor."Colegiul Medicilor a spus ca doar patru specializari au competenta pentru tatarea pacientilor cu COVID. Dupa ce a fost emis Ordinul si noi ne-am pus problema ca daca ne bizuim doar pe ce ne spune pacientul si ulterior se dovedeste ca ceva s-a complicat, iar familia depune plangere noi nu putem sa ne aparam. Medicii de familie monitorizeaza pacientii cu COVID-19. Niciodata nu s-a pus problema ca nu am dori sa ne monitorizam pacientii. Problema a fost legata doar de o solutie legislativa ca sa putem fi acoperiti legal", a declarat Csongor Toth pentru adevarul.ro.Potrivit medicului, daca sentinta Curtii de Apel Timisoara va fi mentinuta "ministerul trebuie sa corecteze legislatia".