Medicii de la UPU Ploiesti: Bolnavii asteapta pana la 48 de ore diagnosticul, in spatii improprii. Lipsesc echipamentele si personalul

Intr-o scrisoare adresata directorului executiv de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova, medicii de la UPU din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti atrag atentia asupra faptului ca situatia in aceasta unitate a devenit una "exploziva" din cauza supraaglomerarii.Astfel, cadrele medicale arata, in nota transmisa DSP Prahova, ca "spatiul din UPU pentru primirea pacientilor suspecti COVID a devenit insuficient", aratand ca sunt situatii in care si peste 50 de bolnavi asteapta sa fie vazuti de medici intr-un spatiu destinat pentru 17 persoane.Ei atrag atentia si asupra faptului ca izolatoarele din UPU functioneaza in spatii pe care le catalogheaza drept "improprii", mobilierul fiind deteriorat, iar instalatiile de oxigen necorespunzatoare cerintelor si cu circuite nefunctionale.Medicii de la primiri urgente din cel mai mare spital din Prahova sustin, de asemenea, ca UPU a ajuns, practic, sa indeplineasca rolul unui spital pentru pacienti COVID, desi nu are medici pneumologi sau infectionisti, nu are alocatie de hrana pentru pacienti si nici buget pentru medicamentele specifice acestei patologii.De asemenea, reprezentantii medicilor din urgenta sustin si ca personalul este insuficient, nu de acum, ci de mai multi ani, iar mai nou situatia a devenit de-a dreptul "dramatica", dupa ce asistenti medicali de la urgente au fost detasati la terapie intensiva, iar unii dintre ei s-au imbolnavit.Nici aparatura cu care este dotata unitatea nu este suficienta, avand in vedere fluxul mare de bolnavi: un aparat de radiologie, un computer tomograf si un ecograf functional pentru un judet cu 780.000 de locuitori, iar spitalul preia si toate victimele accidentelor de pe Valea Prahovei. S-a ajuns astfel ca pacientii sa astepte la unitatea de primiri urgente pana la 24 sau chiar 48 de ore, medicii de acolo spunand ca 12 ore pana la primirea unui diagnostic reprezinta "un ideal destul de rar atins".In acest context, cadrele medicale solicita extinderea spatiilor de izolare din UPU a SJU Ploiesti si cer asigurarea functionarii in flux continuu a laboratorului central al spitalului pentru ca rezultatele testelor PCR in cazul pacientilor suspecti de COVID-19 sa fie gata cat mai repede.In plus, medicii cer DSP Prahova sa solicite spitalelor suport pentru COVID-19 "sa isi amenajeze un numar suficient de izolatoare pentru primirea, diagnosticarea si tratarea pacientilor suspecti COVID-19, precum si sa isi mareasca numarul de paturi pentru internarea acestora" si sa coordoneze trimiterea pacientilor suspecti sau confirmati cu COVID catre alte spitale.Nu in ultimul rand, medicii de la UPU Ploiesti sustin ca Serviciul de Ambulanta din judet ar trebui sa duca pacientii suspecti de COVID-19 la toate spitalele suport, nu doar la primiri urgente.