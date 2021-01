Reprezentantii spitalelor din Paris, ingrijorati ca virusul s-ar putea raspandi accelerat in urmatoarele luni: "Aceasta varianta noua a COVID-19 este mai infectioasa"

Seful sectiei de boli infectioase a spitalului parizian Saint Antoine, Karine Lacombe, si directorul general al sistemului spitalicesc din Paris, Martin Hirsch, au atras atentia asupra presiunii suplimentare la care ar putea fi supusa infrastructura medicala.Precedentele doua lockdown-uri puse in practica de guvernul francez anul trecut au avut drept scop prevenirea situatiilor in care spitalele sa fie coplesite de pacientii cu COVID-19."Stim ca aceasta varianta a virusului se raspandeste mult mai rapid si, mai presus de orice, este mai infectioasa. Asadar, da, credem ca ea va schimba dinamica pandemiei in saptamanile urmatoare", a declarat Laborde pentru postul BFM TV.Raspandirea acestei variante, detectata prima data in Anglia, a determinat Regatul Unit, Germania si Irlanda sa reintroduca lockdown-uri stricte.Numarul pacientilor cu COVID-19 internati la terapie intensiva in Franta a crescut consecutiv in ultimele zece zile, pana la 2.839 marti, o evolutie fara precedent dupa inceputul lui noiembrie, cand tara a intrat in al doilea lockdown.Citeste si: Cel putin 12 membri ai Garzii Nationale, demisi din functie si dati afara din dispozitivul insarcinat cu securitatea investirii lui Biden, inainte de ceremonie