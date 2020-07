Medicii legisti spun cum arata inima unui bolnav de coronavirus. Autopsiile dezvaluie schimbari cardiace suprinzatoare

Medicul Desiree Marshall, de la Universitatea Washington, din Seatle, a examinat inima unui pacient mort de noul coronavirus si a ajuns la concluzia ca virusul aduce modificari esentiale acestui organ."Inima este putin marita. Am observat marginile generale ale acesteia ca fiind dilatate. Forma normala lipseste un pic pentru ca am luat probe de tesut proaspat pentru studiile noastre.", a spus Dr. Desiree Marshall, potrivit AFP Medicul a mai spus ca autopsia a relevat faptul ca nu numai pacientilor in varsta si cu probleme cardiace li se modifica activitatea cardiaca. Ea mai precizeaza ca rolul autopsiilor este esential in descoperirea secretelor infectiei."Autopsiile dezvaluie "ce face virusul" in interiorul corpurilor pacientului", a declarat Dr. Desiree Marshall."Auzeam si vedeam ca persoanele predispuse sunt cele mai in varsta si cele care aveau probleme cardiace. Dar, de asemenea, am vazut ca pacientii care sunt mai tineri, poate de varsta mijlocie, pot sa nu aiba aceste comorbiditati, care includ bolile cardiace.", a spus aceasta.Unii tineri au ajuns in camerele de urgenta suferind accidente vasculare cerebrale cauzate de coagularea sangelui.De asemenea, o serie de autopsii efectuate de patologii LSU Health din New Orleans arata ca deteriorarea inimilor pacientilor cu COVID-19 nu este inflamatia tipica a muschiului cardiac asociata cu miocardita, ci mai degraba un model unic de moarte celulara in celulele individuale ale muschiului cardiac."Am identificat modificari cheie brute si microscopice care contesta notiunea ca miocardita tipica este prezenta in infectia severa SARS-CoV-2", spune Richard Vander Heide, MD, Ph.D., profesor si director de cercetari in patologie la LSU Health New Orleans Scoala de Medicina, potrivit medicalxpress.com.