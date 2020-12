Medicii din Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani spun ca sunt obositi

Potrivit acestuia, capacitatea Sectiei de anestezie si terapie intensiva (ATI) a celui mai mare spital din judetul Botosani este depasita. Desi pe ATI exista doar 15 paturi disponibile, joi erau spitalizate acolo 17 persoane.Totodata, in Sectia de boli infectioase, unde exista deja 86 de pacienti, mai sunt doar sapte locuri disponibile, dintre care doi la copii si cinci la adulti."Situatia se afla intr-o dinamica continua. In sectiile COVID ale Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati sunt internati in prezent un numar de 125 de pacienti, din care 39 de pacienti sunt internati pe sectiile COVID din locatia din strada Marchian, iar 86 de pacienti sunt internati la Sectia de boli infectioase. De asemenea, toate paturile de terapie intensiva COVID sunt ocupate. Medicii sunt obositi, personalul medical este epuizat, situatia fiind mai mult decat ingrijoratoare. La sectiile de boli infectioase, la ora actuala mai sunt neocupate doar sapte paturi. In functie de starea pacientilor se vor lua masurile optime in cazul in care nu vor mai fi paturi libere", a afirmat Asaftei.Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns, joi, in judetul Botosani la 2,46 cazuri la 1.000 de locuitori, iar la nivelul municipiului Botosani a crescut, din nou, la 5,16 cazuri la 1.000 de locuitori.Citeste si: