TIR-urile ATI pentru COVID. Tataru: "Mentenanta trebuie facuta mai des". Imbri:"Sunt solutii de moment"

Imbri: Tragedia de la Spitalul Victor Babes se poate repeta

"Acele unitati mobile de terapie intensiva au un an de cand participa la activitatea serviciilor de ATI.Cred ca ele trebuie sa devina doar pentru anumite momente cand avem in anumite zone din tara crestere a numarului de cazuri pe ATI, iar managementul lor, mentenanta lor, trebuie sa fie facuta din ce in ce mai des. Au, totusi, un an de zile de cand functioneaza si de cand sunt adaptate la unul din spitalele din tara care are mai multa nevoie", a declarat Nelu Tataru, sambata, la Digi 24. Trei pacienti au murit, luni seara , dupa o defectiune la instalatia de oxigen a unitatii mobile de terapie intensiva de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti.Mai multe cadre medicale au reclamat diferite defectiuni la toate TIR-urile ATI care functioneaza in Romania.Unitatile mobile de terapie intensiva folosite de aproximativ 10 luni pentru tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2 sunt considerate utile de unii, in timp ce altii sustin ca o astfel de unitate poate fi utilizata doar temporar si pe perioade scurte.La Ploiesti, medicii au avut "tot timpul" probleme cu TIR-ul ATI, iar cateva saptamani acesta a fost nefunctional, dupa ce instalatia de climatizare a cedat. La Pitesti, unitatea mobila a fost un real ajutor, considera autoritatile. Spitalele din ambele orase au trimis, intre timp, TIR-urile la Bucuresti.Medicul Emilian Imbri, fost manager al Spitalului "Victor Babes" din Capitala, este de parere ca accidente precum cel de la unitatea medicala pe care a condus-o se pot repeta si considera ca unitatile mobile de terapie intensiva sunt solutii de moment, pentru a transporta bolnavii in siguranta, nu pentru a fi folosite permanent."Peste tot unde nu se mai folosesc aceste TIR-uri, in Romania, si la Timisoara, si la Ploiesti, spitalele de acolo au gasit solutia si au rezolvat adaptand sau construind 8 paturi in spitalul respectiv.Este prima oara cand se intampla un accident de genul acesta si se moare intr-un TIR. Nimeni, de oriunde a fost, nu am auzit sa atentioneze cum au atentionat acuma, dupa ce au aflat de evenimentul de la Babes. Au inceput sa dea declaratii ca nu sunt bune. Fireste ca, daca nu sunt bune, este normal sa nu mai fie folosite.Ele si asa sunt folosite mai mult pentru a putea sa ii transporti pe pacientii acestia dintr-un loc intr-altul si sigur sa functioneze in caz de presiune maxima, cum a fost acum. Cred ca nici nu s-a gandit cineva sa fie ca o solutie permanenta", a declarat Elilian Imbri, la Digi 24.Medicul a precizat ca o parte din personalul medical este instruit pentru situatii de urgenta si ca la Babes ar fi fost "dezastru" daca in TIR se afla doar o infirmiera fara pregatire in situatii urgente "O parte dintre medici sunt instruiti si pentru situatii de criza. Stim ce ar trebui sa facem in orice situatie, ca e un incendiu , inundatie, razboi.Noi ar cam trebui sa stim. Nu zic ca stim toti, dar ar cam trebui sa stim. Aceste solutii sunt de moment. De ce se aseaza langa spitale ? Pentru ca acolo este si personal. Aceste spitale pavilionare care au fost construite tocmai pentru a rezolva o eventuala avalansa de cazuri. Sunt cateva spitale modulare, unul cu deficiente mari de constructie cum ar fi cel de la Letcani. Tot din presa am aflat ca nici nu e folosit.Ganditi-va ce dezastru ar fi fost ca in TIR sa nu fie nimeni sau sa fi fost o infirmiera care sa trafa clopotul si sa zica veniti repede ca e o alarma. Acesta este motivul pentru care TIR-urile sunt aduse langa spitale. Sunt convins ca acestea pot fi solutii temporare, nu permanente", a mai declarat medicul Emilian Imbri.Fostul manager de la Spitalul "Victor Babes" este de parere ca a ccidente se mai pot repeta in spitale "Da, se poate repeta. Nu in acelasi loc, dar se poate repeta. Poate nu cu acelasi TIR. Inca asteptam rezultatele anchetelor de la Piatra Neamt si de la Bals pentru ca stim clar, acolo au fost tot accidente, dar nu avem amanunte vizavi de surse si de modul a ceea ce s-a intamplat. Aceste accidente au lamurit abia dupa ce s-au intamplat, aspecte legate de oxigen", a mai declarat Imbri.Saptamana trecuta, trei pacienti internati in unitatea mobila ATI de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti au murit, dupa o defectiune la instalatia de oxigen.