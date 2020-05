Medicii sunt ingrijorati ca inchiderea scolilor agraveaza fenomenul obezitatii infantile

Relaxare cu mancare

Fenomenul a inregistrat o crestere constanta in ultimele patru decenii potrivit datelor Centrelor americane pentru Controlul si Preventia Bolilor (CDC), informeaza DPA."Carantina este asemanatoare unei veri prelungite", a spus Rima Himelstein, medic pediatru specializat in sanatate adolescentilor la Spitalul de pediatrie Nemours/Alfred I. duPont din Wilmington. "".Natura sedentara a scolii online este de asemenea ingrijoratoare, a spus Himelstein.In plus, multi parinti s-au aprovizionat in aceasta perioada cu mai, care are o perioada de garantie mai mare, pentru a reduce numarul deplasarilor la supermarket, ceea ce presupune consumul mai ridicat al unor alimente cu un continut ridicat de zahar si sare adaugate.Peste o treime dintre tinerii cu varste sub 19 ani sunt considerati supraponderali sau obezi. Obezitatea infantila presupune un Indice de masa corporala (IMC) cu o valoare egala sau mai mare de percentila 95% in grupa tinerilor de aceeasi varsta si sex - ceea ce inseamna ca indicele lor de masa corporala este mai mare decat cel al 95% dintre persoanele din aceeasi din acelasi grup.Studiile au aratat ca cei mici, in special copiii apartinand unor grupuri minoritare sau care sunt deja supraponderali, castiga in greutate intr-un ritm mai crescut in timpul vacantei de vara in comparatie cu perioada din timpul anului scolar, a precizat Angela Luciani, specialist dietetician in statul Philadelphia. Cercetatorii sunt de parere ca una dintre explicatii ar fi ca alimentele pe care copiii le consuma acasa sunt mai putin nutritive decat alimentele oferite la scoala.In plus, copiii nu mai au un program obligatoriu de activitati fizice, a spus Luciani. "Sunt inchisi in casa si nu mai merg in parc impreuna cu prietenii lor, asadar".Timpul petrecut de copii in fata ecranelor este de asemenea ingrijorator, a spus Peter Bidey, director de medicina de familie in cadrul Philadelphia College of Osteopathic Medicine. Intrucat carantina poate fi o perioada stresanta, acesta a precizat ca este posibil ca familiile sa manance mai multe "", care au tendinta de a avea o valoare calorica mai ridicata si o valoare nutritionala mai scazuta decat alimentele proaspete.Parintii pot gasi diferite modalitati pentru a mentine sanatatea copiilor in timpul carantinei, a spus Bidey, recomandand respectarea unui program regulat de mese si cumparand cat de multe fructe si legume posibil."Totodata,", a spus acesta. "Acest fapt mareste timpul de servire a mesei si creste cantitatile de alimente consumat per ansamblu".Cand vine vorba despre activitati fizice, parintii trebuie sa dea dovada de creativitate, sunt de parere expertii.Bidey spune ca. Esentialul este ca cei mici sa participe cu entuziasm."Familiile ar trebui sa faca astfel incat activitatile fizice sa fie intentionale", a spus Luciani. "Ar trebui sa le implementeze ca parte a rutinei zilnice, cum ar fi o plimbare de 20 de minute la pranz sau o plimbare cu bicicleta sau sa incerce aplicatii de fitness si exercitii disponibile pe YouTube. Chiar si TikTok este o modalitate buna pentru a te ridica si a dansa"., a mai spus acesta, "dar poti incepe cu 10 minute zilnic, iar apoi premiaza-i pentru efortul depus"."Fiti creativi", mai spune Himelstein. "Puneti-i sa tina un jurnal de activitati ca sa poata vedea tot ceea ce faceau acum in comparatie cu ceea ce nu faceau inainte. Ideea este consolidarea unui comportament pozitiv".