Cat de usor sunt de convins romanii sa se vaccineze si cine trebuie sa accepte ideea ca serul este eficient. "Daca pe ei ii convingi, atunci convingi toata comunitatea"

Dr. Puenea: Daca pe ei ii convingi, atunci convingi toata comunitatea

Medicul de familie Marius Puenea, diagnosticat cu COVID-19, o forma de boala care a necesitat spitalizare si a lasat urme, spune ca singura solutie de a stopa pandemia este vaccinarea, conform Adevarul.ro . Procesele pentru obtinerea si autorizarea de vaccinuri anti-COVID au fost accelerate, insa, declara specialistii care cred in vaccinare, nu se poate vorbi in niciun caz de arderea unor etape care sa puna in discutie siguranta vaccinului.Medicul a spus ca, personal, se va consulta cu medicul infectionist care este momentul propice administrarii vaccinului, avand in vedere faptul ca a trecut deja prin boala.Medicul insista insa ca va fi mare nevoie ca medicii care urmeaza sa fie vaccinati in primul val si care vor fi, cel mai probabil, ulterior si vaccinatori, sa fie convinsi, la randul lor, cu argumente solide, nu de necesitatea vaccinului, ci de siguranta si de eficienta administrarii sale. Discutiile si opiniile contra de aici si pornesc, este de parere medicul, care indica si momentul propice pentru consultarea celor care urmeaza sa fie vaccinati in primul val."Vaccinarea va fi singura solutie ca sa nu mai facem (n. red. - boala), dar clar voi citi foarte atent prospectul medical intai si voi discuta cu infectionistul. Si ce este foarte important, de asta sunt si raspunsuri negative foarte multe, pentru ca intrebarea - daca te vaccinezi sau nu - se pune cu vaccinul in frigider, cu prospectul pe masa, cu epidemiologul in fata a 200 si ceva de medici de familie, pentru ca. Cum a fost si cu profilaxia pentru cancerul de col uterin si cu vaccinarea. Clar, cand au aparut mai multe persoane in mass-media si au spus ca vaccinarea pune cip-uri, iar specialistii au stat cuminti la locurile lor, au spus din birourile lor ca e o prostie ce se spune, dar n-au aparut in mass-media sa tina cursuri de genul acesta, asta a fost pretul. Iar la cancerul de col suntem pe locurile fruntase, din pacate", a declarat dr. Puenea.Si presedintele Societatii Medicilor de Familie Olt, medicul Mihai Ungureanu, spune ca se asteapta si la refuzuri din partea colegilor sai.