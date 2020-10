Medicul Beatrice Mahler: "Am putea spera ca intram in faza de platou daca in aceasta saptamana nu sarim de 5.000 de cazuri zilnice"

Toate paturile de la ATI din spitalul pe care il conduce sunt ocupate, iar medicii de acolo, si nu numai ei, sunt extenuati."Situatia este ingrijoratoare pentru ca numarul de cazuri, dupa cum observam, nu pare sa se stabilizeze. Saptamanile care au trecut ne-au dus catre un numar tot mai mare de cazuri, numar de cazuri care se va reflecta, cu siguranta, in cazurile internate in urmatoarea saptamana, care vor trebui asistate in sectii sau in sectia de terapie intensiva", a declarat Beatrice Mahler pentru B1TV Intrebata cum ar urma sa fie gestionata situatia in luna noiembrie, daca inca de acum locurile din spitale sunt tot mai putine, medicul a raspuns: "Probabil ca vom directiona paturile care in acest moment deservesc pacientii cu alte tipuri de afectiuni catre pacientul care are COVID-19, lucru care nu este deloc incurajator pentru ca, in acest moment, stim ca si acele paturi sunt ocupate si va fi extrem de dificil sa vedem unde punem pacientul si ce tip de asistenta ii acordam astfel incat viata sa fie salvata"."Eu sper ca toata lumea intelege ca regulile anuntate de autoritati trebuie respectate. Este important sa ne aliniem acestor reguli pentru ca avem modele chiar si in Romania care ne indica faptul ca respectarea regulilor este o solutie de limitare a infectiei. Sigur ca trebuie sa continuam testarea, trebuie sa continuam autoizolarea si sa intelegem ca este nevoie de toate aceste masuri pentru ca numarul de cazuri sa ramana intr-o limita care sa nu ne puna intr-o situatie pe care nu ne-o dorim, adica supraaglomerarea spitalelor si un numar mare de pacienti COVID pozitivi. Daca masurile sunt respectate, asteptam faza de platou undeva la inceputul lunii noiembrie, dar aici depinde de fiecare dintre noi. Cu siguranta, acest lucru o sa-l vedem in aceasta saptamana. Daca in aceasta saptamana nu sarim peste 5.000 de cazuri, putem spera la o limitare sau la faza de platou pe care o asteptam cu totii", a mai spus Mahler.Recordul de cazuri zilnice confirmate in tara noastra a fost consemnat pe 23 octombrie, cu 5.028 de imbolnaviri raportate intr-un interval de 24 de ore, dintr-un total de 35.351 de teste prelucrate.