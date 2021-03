Medicul Beatrice Mahler, despre al treilea val al pandemiei: "Am motive sa cred ca a inceput si in Romania. Se interneaza pacienti mult mai tineri"

Dr. Mahler spune ca sectia ATI a spitalului pe care il conduce este plina in acest moment, iar acest lucru si tulpina britanica, "care circula deja de ceva timp in Romania", ii lasa impresia ca al treilea val pandemic a inceput si in tara noastra. Totodata, medicul pneumolog a ajuns la concluzia ca pacientii care se interneaza la ora actuala "sunt mult mai tineri decat cei de anul trecut"."In ultimele patru zile, sectia Covid este aproape la capacitate maxima. De asemenea, numarul de pacienti care se prezinta cu simptomatologie pentru testare a crescut. E o evolutie care nu ne linisteste deloc, din contra. Cel putin pe mine ma ingrijoreaza", a declarat Beatrice Mahler, la B1 TV.Intrebata daca se poate spune ca valul al treilea a inceput si in Romania, dar si ce elemente ar putea duce la concluzia ca am intrat in aceasta faza, managerul Institutului "Marius Nasta" a explicat: "Pot sa spun ca pacientii care se interneaza in acest moment sunt mult mai tineri decat cei pe care i-am avut anul trecut.De asemenea, persoanele care vin sa se interneze relateaza faptul ca aproape toti membrii familiei cu care au intrat in contact s-au imbolnavit. Formele de boala sunt severe. Terapia in Institutul Marius Nasta este plina in acest moment si acest lucru, si tulpina britanica, care circula deja de ceva timp in Romania, ma fac sa cred ca deja valul 3 a inceput si in Romania". Referitor la al treila val al pandemiei de coronavirus a vorbit si medicul Radu Tincu de la Spitalul Floreasca . Doctorul a precizat ca va fi o situatie diferita de cea din 2020."Avem o noua varianta virala, varianta britanica, care in mod sigur circula in Romania intracomunitar, o varianta virala cu o transmisibilitate mult mai ridicata.Anticipez ca va fi o accelerare a tarnsmiterii in randul comunitatilor de persoane tinere si acest lucru nu va avea un impact asa mare cum a fost in septembrie-octombrie anul trecut asupra sistemului de terapie intensiva", a precizat medicul.