Medicul Dorel Sandesc: "Daca 50% din oameni poarta masca, epidemia poate fi controlata"

Presedintele Societatii Romane de Anestezie-Terapie Intensiva si al comisiei de specialitate din Ministerul Sanatatii, medicul Dorel Sandesc, a postat pe contul sau de facebook un indemn prin care se adreseaza si politicienilor sa se alature cadrelor medicale pentru a-i determina pe oameni sa ia in serios riscurile la care se supun, precum si necesitatea purtarii mastii de protectie.Medicul a scris ca "Alegeti masca! Va provoc prieteni: in loc de campanii electorale cu sloganuri goale de continut, NOI sa desfasuram o campanie pentru protejarea sanatatii si libertatii noaste: ALEGETI MASCA! Puneti-va masca in poza de profil si in spatiile publice, deschise si inchise si transmiteti acest mesaj!".Dorel Sandesc a mai scris pe contul sau ca "Credeti-ma, se poate: noi o purtam de o viata in spitale ! Studii serioase arata ca daca 50% din oameni poarta masca, epidemia poate fi controlata. ALEGETI MASCA!", a scris medicul anestezist Dorel Sandesc, acelasi care in urma cu cateva zile preciza ca dincolo de paturi si ventilatoare, avem doar 1.000 de medici ATI in Romania, iar aceasta va fi una dintre problemele majore, daca numarul pacientilor cu COVID va continua sa creasca in ritm accelerat".