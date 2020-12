Previziunile sumbre ale medicului Octavian Jurma: Capitala va inregistra 35.000 de cazuri in urmatoarele doua saptamani

"Media din ultimele 7 zile a fost de 1.600 de cazuri. Si atunci e usor sa va imaginati ca in doua saptamani incep sa se adune foarte multe cazuri. Si aici este, de fapt, problema cea mai mare. Faptul ca, din aceste cazuri, 10% sunt cazuri foarte grave, care necesita oxigen", spune Octavian Jurma, potrivit Antena3.ro El mai spune si ca numarul infectarilor ar fi mult mai mare, iar daca in Romania s-ar fi facut teste la capacitate maxima inainte de alegerile parlamentare, adica aproximativ 35.000 de teste pe zi, numarul infectarilor zilnice ar fi fost de circa 15.000.Citeste si: Bill Gates sustine ca vom reveni la normal in 2022. Ce tari vor trece mai repede peste pandemia de COVID-19