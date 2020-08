Medicul legist Cristian Stan: "Decedatii de COVID- 19 arata altfel decat tot ce am vazut in cariera mea. Plamanii sunt plini cu apa"

Specialist: "Plamanii sunt plini cu apa"

Cei mai expusi la infectiile cu noul coronavirus

Profesorul universitar Cristian Stan, medic primar legist la Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici, a povestit intr-un interviu pentru Libertatea ca a participat la peste 15.000 de autospii si expertize medicol-legale, insa decedatii din cauza COVID-19 arata altfel decat tot ce am vazut in cariera lui.Profesorul spune ca din punctul sau de vedere, infectia cu noul coronavirus este o infectie virala, la fel ca si gripa, insa aceasta se duce in plamani si in vasele de sange si apoi incepe sa se formeze torentul care face ravagii in calea lui. Este o infectie virala cu complicatii mult mai grave decat gripa."In peste 25 de ani de cariera am vazut peste 20.000 de morti . Decedati din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii si expertize medico-legale. Dupa o asemenea experienta iti formezi ochiul, iti dezvolti o anumita intuitie. Ca aspect macroscopic, decedatii COVID arata altfel decat tot ce am vazut in cariera mea. Au doua, trei caracteristici specifice. Plamanii sunt plini cu apa, vasele mici de sange sunt inflamate, sunt foarte hidrofile si existenta multor trombi foarte mici in vase, in organe. Microtrombozele pot fi de ordinul sutelor, fiind raportate cazuri in care acestea au fost colectate in filtrul pulmonar sau chiar au blocat aparatele de dializa la pacienti cu insuficienta renala", a explicat mededicul legist.Specialistul a mai precizat ca acest virus produce de la inceput "o inflamatie a vaselor mici de sange, care conduce la scaderea debitului de sange, respectiv oxigen si totodata produce mici cheaguri de sange ce ajung in plamani, inima, creier cu consecinte grave, infarct sau accident vascular cerebral. Acesti trombi diseminati au un rol major in severitatea bolii si aparitia decesului".Profesorul Cristian Stan a mai spus ca cei mai expusi la aceasta boala sunt cei care au vasele de sange deja solicitate fie de varsta inaintata, fie de afectiuni cronice, precum bolile renale, bolile cardiovasculare, cei cu cancere, cu AVC in antecedent. "Practic, daca avem o dereglare a unui organ si virusul ajunge chiar acolo, atunci vom face o forma severa a bolii si poate surveni decesul", a mai explicat legistul.El a mai spus ca, potrivit studiilor, aproximativ 10% dintre pacienti au prezentat la debutul bolii doar simptome gastrointestinale, cea mai frecventa fiind diareea, fara a avea de la inceput modificari respiratorii, acestea instalandu-se pe parcurs, iar evolutia bolii in acest caz fiind mai agresiva fata de cazurile in care debuteaza direct cu simptome respiratorii."Eu cred ca exista vreo 10 variatii de evolutie clinica a bolii. Nu poate fi inclusa intr-un anumit tipar", a mai spus medicul.