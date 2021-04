Medicul Beatrice Mahler crede ca numarul real al infectiilor COVID-19 in Romania este de patru ori mai mare

"Cred ca este o combinatie de tulpini care circula, care creeaza o paleta diferita de simptome si pe care nu avem cum sa o evidentiem fara secventiere genica", a afirmat Mahler, care crede ca numarul real de infectii este de 20.000. Beatrice Mahler a mai spus ca sunt foarte multe persoane care isi fac teste rapide acasa care ies pozitive si care, chiar daca au buna intentie de a raporta testele pozitive, acestea nu pot fi incadrate in raportarea nationala, pentru ca nu exista aceasta posibilitate:"Ori pana cand nu vom incerca sa vedem si aceasta latura, acesti pacienti care vor sa fie luati in calcul, pentru ca ei sunt de buna credinta, vom avea un minus important".Din punctul sau de vedere, medicul sustine ca in prezent sunt cazuri mai grele decat la inceputul pandemiei, pentru ca s-a schimbat boala. "Cazurile care au forme de evolutie severa ajung sa dezvolte forme brutal de violente, cu necesar crescut de oxigen".