Medicul Mihai Craiu, despre inceperea scolii: Nu trebuie sa descoperim noi roata, exista modele

"Ingrijorarea parintilor este justificata. Intrebarea nu este daca trebuie sa inceapa scoala. Scoala trebuie sa inceapa, pentru ca, altfel, impactul educational si emotional asupra sanatatii vor fi greu de cuantificat.Majoritatea cadrelor medicale din spitale sunt femei, mame si sotii, nu pot face si homeschooling, si sa mearga la serviciu gandindu-se daca sunt copiii lor in siguranta.Intrebarea e cum sa se faca asta in siguranta.Parintii trebuie asigurati ca copiii nu sunt expusi unor infectii. Eu, ca parinte, nu m-as grabi sa-mi sperii copilul. I-as vorbi copilului mic care nu intelege mai mult despre microbul care face buba, ca trebuie sa faca la scoala ce face si acasa, ca trebuie sa se spele pe maini, sa nu duca mana la ochi si la gura.Sa ne uitam la tarile in care a inceput deja scoala, nu trebuie sa descoperim noi roata. Exista solutii pentru un plan de deschidere in siguranta a scolilor", a declarat medicul al postul Digi24. Mihai Craiu a subliniat ca, in contextul epidemiei, cu atat mai mult este importanta vaccinarea antigripala. El a adaugat ca autoritatile au dat asigurari ca in acest an vor fi asigurate mai multe doze de vaccin.