Medicul Mihai Craiu sustine ca depresia ne face mult mai vulnerabili la imbolnavirea cu coronavirus

Cum ne putem da seama daca fugim de emotie

Medicul Mihai Craiu spune ca personalul medical prefera sa se concentreze pe munca, lasand deoparte sentimentele. "Nu mai avem timp noi, doctorii din prima linie, sa ne plangem de mila, ne concentram sa facem ceva pentru copiii nostri. Tensiunea revine in momentul in care ne intoarcem in familie, acasa. Ne-am dezvoltat niste tabieturi aproape paranoide, cand ajungem acasa ne dezbracam de toate la intrare, nu intram cu nimic in casa, ne dezinfectam, ne spalam cu toate, desi acest ansamblu nu confera niciun fel de garantie", a declarat medicul in emisiunea Piata Victoriei, de la Europa FM Totodata, medicul pediatru spune ca frustrarea prin care a trecut uneori, din cauza situatiei actuale, nu i-a flosit la nimic, asa ca a decis sa renunte la ea. "Am stat sa ma intreb, nu-i foloseste nimanui frustrarea si supararea mea si m-am adunat. (...) Cand incepe razboiul, cei care au o anumita structura educationala si de formare, cred ca de asta a si fost nevoie de conducere militara la Suceava, nu mai ai timp sa te gandesti la niste chestii care sunt firesti, omenesti, mi-am transferat atentia de pe persoana mea pe ce trebuie sa fac in jurul meu", a adaugat medicul pentru sursa citata.Psihologul Alina Caprioara spune ca astfel de situatii sunt dese, insa, dupa ce parasesc locul de munca, medicii ajung sa fie coplesiti de sentimente. "Asa cum am vazut cu doctorii care sunt in Academia C.L.A.R., sa-mi spuna ca, in momentul in care s-a terminat garda, practic au lesinat, dar atata cat a durat garda la COVID, au facut tot ceea ce trebuie, cumva decuplat de ceea ce simteau"."Trebuie sa ne dam un pic de timp si sa ne uitam si mai adanc in fiinta noastra, sa vedem ce se afla acolo, e o perioada foarte grea. (...)Impactul este diferit si poate chiar altul, dar la nivel macro este o separare extraordinara, un climat toxic, generalizat, in care nu mai avem rabdare si blandete om pentru om sau om pentru sistem. (...) Ca sa ne descurcam cu toata aceasta presiune, un prim efect vizibil este dezumanizarea noastra", a marturisit psihologul.Mai mult, Alina Caprioara a spus, pentru sursa citata, ca anxietatea si depresia au un impact atat de puternic asupra sanatatii, incat le considera comorbiditati. "Anxietatea si depresia mie mi se par comorbiditati si mi se pare ca au existat dintotdeauna, doar ca, acum, din cauza unei lipse de educatie de neiertat in societatea romaneasca, gestionam anxietatea creand anxietate si gestionam despresia cu mai multa depresie".Medicul pediatru Mihai Craiu considera ca depresia ne face mult mai vulnerabili la imbolnavire. "Domnul doctor Musta mi-a spus doua lucuri ce modifica severitatea: prezentarea tardiva la spital, mai ales a celor care neaga existenta mortii si, a doua, toti cei cinci pacienti relativ tineri care au evoluat letal la clinica de la Timisoara erau pacienti care erau atat depresivi, cat si anxiosi. (...) Toate bolile cronice ale copilului care vin pe acest fond, cum este astmul, la copilul care este anxios sau depresiv raspunsul la medicatie, calitatea vietii, gradul de independenta sunt mult mai slabe.""Nu cred ca putem, pentru ca oamenii au mecanisme de aparare care ii fac sa fie impermeabili la a cauta alte solutii noi. Se vede un popor educat intr-un sistem rigid, deranjat si derutat de schimbare, de a cauta solutii noi. Pentru a putea sa ajuti pe cineva, acel cineva trebuie sa caute ajutor, sa constientizeze ca este intr-o situatie in care are nevoie de o alta solutie", a declarat psihologul.Si pentru ca inchiderea scolilor ar putea reprezenta un motiv in plus de anxietate si depresie, mai ales pentru elevi, doctorul Craiu spune ca unitatile de invatamant trebuiau gestionate altfel:"Scolile ar trebui sa ramana deschise si de facut eforturi ca sa poata sa ramana deschise. Nenorocirea este ca noi toti nu facem ceea ce trebuie si exista o criza acuta de leadership, mesajele nu sunt coordonate. Cei care sunt perceputi ca lideri de opinie, unul spune ca deschideti, altul stati ca nu e momentul. (...) Asteptam sa ni se spuna, sa faca altii, nu vad niciun fel de initiativa, sau sunt mici. Din punctul meu de vedere, ca pediatru, in mod sigur o masura generala nu este aplicabila universal, cred ca ar fi trebuit facut in mod clar o regula si sa ne tinem de ea, pentru ca noi, romanii, nu tinem cont de reguli", a adaugat medicul."Cel mai important este sa ne aducem aminte ca suntem oameni. (...) Mie mi-ar placea sa fim o societate mai constienta si mai prezenta de ce se afla dincolo de mastile, de rolurile noastre. Cred ca este multa frica si in politicieni, in manageri, medici", a spus psihologul.