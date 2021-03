Medicul Monica Pop socheaza cu un nou mesaj conspirationist: "Moartea post vaccinala este crima perfecta"

Declaratia este cel putin ciudata, avand in vedere ca aurotitatile medicale au transmis deja, prin DSP Gorj, ca "nu exista nicio legatura de cauzalitate intre vaccin si acest deces "."Ar trebui ca orice fel de deces in urma vaccinului, nu generat de vaccin, ca nu ai de unde sa stii, dar orice fel de deces intr-o perioada scurta de dupa vaccin sa fie autopsiat si sa se puna cap la cap toate aceste date, ca sa se vada daca acesti pacienti au aceleasi leziuni cauzatoare de moarte sau nu", a spus medicul Monica Pop, luni seara, la Antena 3.Pop a mai transmis ca, din punctul ei de vedere, vaccinul ar trebui sistat: "Eu as sista vaccinul. Nu cred ca este normal sa punem in pericol viata nimanui.Orice viata conteaza si atata timp cat exista suspiciune ca moartea s-a produs din cauza asta, din momentul in care spuneti ca parchetul a deschis dosar pentru ucidere din culpa (referindu-se la cazul barbatului din Targu-Jiu care a decedat la scurt timp dupa vaccinul cu AstraZeneca - n.r.), nu cred ca este normal sa punem in pericol viata nimanui.Nu exista cuvantul sigur in medicina. Atata timp cat inca nu stim cu exactitate, daca decesele au fost provocate de vaccin. La vaccinul antirujeolic rata de deces este 1 la 100.000. Ai nostri au comunicat ceva ce m-a consternat!Au spus ca au comunicat ca riscul este de 1 la 100 de efecte secundare grave. Este foarte foarte mult! Pana la lamurirea lucrurilor si pana la situatia in care se demonstreaza clar ca nu vaccinul moartea post vaccinala, daca ea exista, este crima perfecta", a mai spus Pop.Nu este prima data cand medicul Monica Pop se manifesta public impotriva vaccinarii. In noiembrie anul trecut, aceasta scandaliza opinia publica cu un comentariu contestat inclusiv de specialisti. Pop spunea ca nu se va vaccina anti-Covid si lansa ideea ca vaccinarea ar putea provoca "Doamne-fereste!, leucemie".