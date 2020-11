Verdictul crunt al unui medic: "Pana la finalul lui noiembrie, vom avea 15.000 de cazuri de COVID-19 zilnic. Am pierdut complet controlul epidemic"

Dr. Jurma: "Am pierdut complet controlul pandemiei. In Bucuresti este dezastru"

Jurma: "Este demoralizator sa ne uitam in alte tari si sa luam aceleasi masuri care nu functioneaza"

Medicul Jurma: "La ora asta, in Romania, incidenta este de 4,18 la mie. Purtarea mastilor in casa ar trebui sa fie o dovada de politete"

Jurma: "Maine (vineri) am putea aveam 10.000 de cazuri zilnice. Vaccinul nu ne va ajuta daca nu luam masuri acum"

Dr. Jurma: Oricum platim. Daca invingem pandemia, oamenii vor uita pretul

Medicul Octavian Jurma spune ca cea mai mare problema in acest moment este accelerarea puternica a imbolnavirilor si spune ca trebuie luate de urgenta masuri pentru franarea acesteia. De la o saptamana la alta, numarul cazurilor creste foarte mult."In ultima perioada se constata o crestere saptamanala foarte mare. Saptamana trecuta am avut 37.000 de cazuri noi. Este ingrijoratoare aceasta accelerare. Pe 2 noiembrie am avut o crestere de 29% fata de lunea precedenta. De obicei, in zilele de miercuri joi si vineri se vede o scadere a numarului de cazuri. Insa in aceasta saptamana avem o situatie diferita. De luni pana joi, numarul cazurilor noi a crescut peste nivelul zilei de luni. Vedem o crestere, in interiorul saptamanii care nu se poate explica prin numarul de teste", a explicat Dr. Octavian Jurma.De asemenea, dr. Jurma a mai mentionat ca numarul mare de teste inregistrat joi este mentinut de eforturile populatiei de a se testa, nu al autoritatilor de a mari capacitatea de testare, de a cumpara noi aparate, de a pregati specialisti care sa poata lucra aceste teste.Medicul Octavian Jurma spune ca in acest moment ne aflam intr-o situatie critica."Am pierdut complet controlul epidemic. Ar trebui sa facem 100.000 de teste pe zi pentru a redobandi controlul", a explicat medicul.Specialistul mai spune ca situatia din Capitala este grava. "Noi nu inchidem, in prezent, orase mari, nici la o incidenta de 6 la mie. La Bucuresti este un dezastru care se va indrepta spre situatia din New York, avand in vedere densitatea mare de locuitori", a mai explicat medicul Jurma.Despre masurile despre care se vorbeste ca vor fi impuse spune ca "sunt bune, insa exista probabilitatea sa nu mai functioneze. Cand numarul de cazuri depaseste un anumit prag este tot mai greu sa iesim din curba. Daca actionam cand am trecut 4.000 de cazuri zilnice, acum ne era mult mai bine. Nu sunt un avocat al masurilor restrictive. Am sustinut portul universal al mastilor de protectie pana cand a avut sens. Acum este posibil sa nu mai aiba rezultatul scontat.Nu este numai la noi asa. Sa ne uitam la Belgia. A eliminat portul obligatoriu al mastilor cand a avut 1.500 de cazuri pe zi. Efectul? In numai o luna au ajuns la 20.000 de cazuri.Anumite masuri care sunt eficiente pana la un anumit prag nu mai au sens cand limita respectiva se depaseste", a mai spus Jurma.Medicul a mai precizat ca daca sunt insuficiente, masurile luate la un anumit prag ar putea produce cel mult un platou, insa numarul va creste din nou daca nu se va gestiona situatia.Cercetatorul mai spune ca in acest moment ne gasim, practic, intr-o situatie de neinteles."Nu inteleg cum autoritatile nu isi dau seama cat de demoraliaztor este sa ne uitam la alte tari si sa facem la fel ca ei desi se vede ca nu au rezultate. La inceput ne felicitam ca nu am facut ca altii si am intrat in stare de urgenta in momentul in care alte tari ezitau. Acum facem exact pe dos. Noi ne consolam ca este mai rau la altii", a mai spus Jurma."Toata Romania, la ora asta, este la peste 4,18 la mia de locuitori, iar noi vorbim abia acum de introducerea obligativitatii portului mastilor. Aceasta trebuia introdusa pe la 2 la mie. Acum ar trebui sa discutam despre purtarea mastilor in casa. Insa trebuie explicata aceasta masura. Nu trebuie sa porti masca in casa atunci cand esti singur, insa cand primesti musafiri sau mergi in vizita trebuie sa ne protejam. Ar trebui sa fie considerata o dovada de politete si respect fata de casa acelei persoane.Daca autoritatile ne spun ca de doua saptamani nu mai avem pandemie, atunci putem sa ne revenim, sa ne relaxam, sa ne reluam activitatile", a precizat medicul."Este posibil ca maine sa atingem pragul de 10.000 de cazuri noi. Saptamana viitoare vor fi peste 11.000 iar la finalul lunii ar putea fi 15.000 de infectii zilnice sau chiar mai mult.Legat de vaccinare, medicul spune ca un ser ar putea fi gata prin aprilie, insa acesta nu ne va ajuta daca nu vom lua masuri acum."In loc sa ne bucuram de Craciun, vom ajunge sa ne ingrijoram ca ne mor persoane dragi prin spitale . Acum doua saptamani erau 4.900 de cazuri. Acum suntem la 9.700 de cazuri. S-a dublat numarul in doua saptamani. In acest moment trebuie luate masurile care ar trtebui impuse la 15.000 de cazuri zilnice.De fapt criteriul de aplicare al masurilor ar putea fi luat in functie de cat de exagerate ni se par acestea la momentul actual.Probabil ca acum o saptamana ni se parea exagerat sa purtam masca peste tot, in locurile aglomerate, chiar daca incidenta era sun 3 la mie. Acum ni se pare exagerat sa purtam aceste masti in casa. Cand nu ni se va parea normal sa intrram in carantina, probabil va fi prea tarziu pentru aceasta masura", a mai spus Jurma."Daca invingem pandemia, oamenii vor uita pretul. Oricum platim un pret. Ar trebui intrebati si oamenii, ce prefera: Sa stea doua saptamani in lokdown sau sa se impuna masuri graduale. Insa cand iesim din casa trebuie sa stim la ce sa ne asteptam: la un platou sa u la o scadere.Am vorbit cu firme care spun ca prefera doua saptamani de lokdown, insa trebuie sa li se explice clar in ce baza sa ia aceste masuri.Autoritatile trebuie sa discute cu oamenii. pana cum au fost doua dialoguri: unul - sa sperie populatia si 2- negarea realitatii.Daca ai cancer, eu ca medic nu pot sa iti spun ca ai gripa, doar pentru ca vrei tu sa te distrezi. Trebuie sa iti spun care este tratamentul, ca ti se va face chimioterapie, ca iti va fi rau, care sunt efectele pe termen lung. Pacientul trebuie sa stie tot despre boala pentru a lua decizii in cunostinta de cauza. Poate ca la inceput nu va simti efectele, se va simti bine pentru ca, probabil, nu a evoluat atat de mult dar trebuie sa stie si faptul ca daca nu va fi aplicat acest tratament, este posibil ca mai tarziu sa nu mai fie eficient", a mai explicat medicul.In acest timp, romanii au inceput sa oboseasca si sa nu mai aiba incredere in declaratiile autoritatilor.Citeste si: