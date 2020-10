Medicul Radu Tincu: "Cel mai probabil, dupa jumatatea lunii octombrie, paturile de terapie intensiva dedicate pacientilor cu coronavirus se vor epuiza"

"Nu am respectat cu rigurozitate masurile sanitare, dar nu suntem doar noi de vina. Dupa cum vedem, intreaga Europa se afla in acest al doilea val al pandemiei, iar daca ne uitam in trecut, in istorie, vedem ca si celelalte pandemii au evoluat similar, cu valuri succesive care sunt, evident, datorate faptului ca lumea nu respecta cu cea mai mare rigurozitate aceste masuri sanitare. Trebuie sa precizam si faptul ca ele nu sunt absolute. Prin faptul ca purtam masca de protectie si ne distantam fizic reducem riscul de a ne infecta cu SARS-CoV-2, dar nu eliminam acest risc. In momentul in care aceste masuri sanitare sunt din ce in ce mai putin respectate, riscul creste proportional"."Din pacate, in opinia mea, cred ca acest trend ascendent va creste in perioada urmatoare. Vom avea o crestere a numarului de cazuri, dar si daca ar fi sa inregistram in acest moment un platou, aceasta saptamana si probabil zilele urmatoare cat inca se va mentine acest platou, va determina un impact foare important asupra sistemului de sanatate si, in special, pe sectiile de terapie intensiva. (...) Insa exista un declaraj, probabil peste o saptamana sau zece zile vom resimti impactul acesta in terapie intensiva.In momentul in care capacitatea de tratament a pacientilor cu coronavirus care, in prezent este undeva la putin peste 1.000 de paturi de terapie intensiva, va fi epuziata, se va recurge la transformarea altor spitale generale in spitale COVID. Deja presiunea pe spitalele de linie 1 si spitalele suport este maxima pentru ca s-a luat decizia ca pacientii cu simptomatologie usoara sa fie dispensarizati la domiciliu si sa fie doar supravegheati medical, fie de medicii de familie, fie prin reteaua de boli infectioase, la domiciliu. Acest lucru ne arata ca s-a atins capacitatea maxima a spitalelor de boli infectioase si spitalelor suport. Cu acesti pacienti este usor de realizat acest management la domiciliu, insa pacientii de terapie intensiva nu au cum sa mearga la domiciliu, ei vor trebui sa ramana in spital, iar transformarea altor spitale generale in spitale COVID va dezechilibra capacitata de raspuns a sistemului medical pentru cei care au alte boli decat coronavirus", a mai spus Radu Tincu.Intrebat in cat timp ar putea ajunge Romania in scenariu rosu, Radu Tincu a afirmat:"Nu stiu daca vom ajunge atat de rapid in acest scenariu dramatic, insa pe cifrele ultimei saptamani, cel mai probabil, dupa jumatatea lunii octombrie, paturile de terapie intensiva dedicate pacientilor cu coronavirus se vor epuiza si vor trebui luate anumite masuri, asa cum s-a intamplat, de exemplu, in Bucuresti, care este zona de focar. In Bucuresti, Spitalul Colentina a redevenit spital COVID din cauza cresterii numarului de cazuri, Spitalul Ilfov a devenit spital COVID", a spus Radu Tincu.