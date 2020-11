Seful UPU Sibiu a demisionat. Judetul are o rata uriasa de infectare cu coronavirus

"E inregistrata (demisia - n.r.) ieri. (...) Astazi o sa desemnam prin decizie un alt medic sef interimar la UPU, pe doctorul Rosca Constantin", a precizat Liliana Coldea.Intrebata daca aceasta schimbare de la conducerea UPU va afecta in vreun fel calitatea actului medical oferit pacientilor, Liliana Coldea a declarat: "Nu, sub nicio forma".Medicul Bogdan Csillag a demisionat din functia de sef al UPU, dar ramane in echipa de doctori a sectiei, fiind recunoscut cu experienta in medicina de urgenta, nu doar in UPU si la SMURD Sibiu.Medicul Constantin Rosca, care urmeaza sa fie desemnat sef interimar, a mai ocupat aceasta functie, insa a refuzat sa isi mai prelungeasca mandatul. Si acesta are experienta in UPU Sibiu.UPU a SCJU este principalul loc unde merg cei mai multi pacienti din tot judetul Sibiu, in special cei cu COVID-19 sau suspecti de aceasta boala. In ultimele zile, aici au fost si peste 300 de pacienti care au avut nevoie de asistenta medicala, multi dintre ei acuzand simptome de COVID-19. Atat de multi oameni se adreseaza UPU Sibiu, incat a fost nevoie ca sa se transforme in sali de asteptare un chiosc si containere aduse in curtea spitalului. Mai mult, exista chiar pacienti cu COVID-19 spitalizati in saloane amenajate intr-un container aflat langa UPU Sibiu.Sibiul este judetul cu cea mai mare rata de infectare din Romania, de peste 7 la mia de locuitori, potrivit datelor oficiale de miercuri.Citeste si: Orasul Sibiu intra in carantina. Numarul cazurilor de COVID-19 depaseste 11 la mia de locuitori