Medicul Tudor Ciuhodaru: "Romania va putea beneficia de teste rapide cu finantare europeana"

"Romania va putea beneficia de teste rapide cu finantare europeana. Programul de Testare Extinsa (!!! gratuita, inclusiv a celor fara simptome) pe care l-am sustinut inca din martie (si) in Parlamentul European a primit sprijin la nivel european. 15-22 de milioane de teste vor fi disponibile pentru depistarea rapida a cazurilor de coronavirus si scaderea raspandirii virusului. Testele rapide pot face diferenta (ieftine, usor de facut in numar mare, rezultat in 15 minute) si schimbarea urgenta a definitiei de caz.Concret:1. UE a aprobat alocarea 100 de milioane de euro pentru aceste teste.2. Pe termen scurt: aceasta masura va acoperi nevoile noastre imediate.3. Pe termen mediu: in paralel se poate lansa o achizitie comuna ce va permite statelor membre sa aiba acces singure la aceste teste.4. Reprezinta un ajutor major pentru a incetini raspandirea virusului.5. Toate tarile care au avut succes in combaterea pandemiei au aplicat doua lucruri simple: testare + izolareSunt 2 masuri clare si urgente : identificarea si izolarea fiecarui caz ( ancheta epidemiologica si testare extinsa) si cresterea numarului de teste (schimbarea definitiei de caz)!", a scris Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook