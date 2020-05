Medicul Virgil Musta: Al doilea val de infectari cu coronavirus va fi cam intr-o saptamana

Ziare.

com

Specialistul in boli infectioase subliniaza ca intr-o saptamana se vor vedea "primele semne" dupa relaxarea restrictiilor."Eu cred ca va fi acest al doilea val dupa vreo saptamana, cand incep sa se vada primele semne de la relaxare, dupa care vedem, in functie de cum evolueaza boala, cum mergem mai departe. Si de acum incolo transmiterea va fi comunitara, pentru ca transmiterea comunitara inseamna ca virusul exista deja in populatie. Sunt forme asimptomatice, forme usoare, sunt oameni care fara sa stie ca sunt contaminati dau mai departe boala", a declarat medicul pentru Opinia Timisoarei Virgil Musta a mai explicat ca indiferent de varsta trebuie sa fim atenti si sa facem treptat aceasta relaxare."Este un moment de relaxare si ni se permite si prin lege, doar ca trebuie sa fim prudenti si intelepti, in sensul ca fiecare trebuie sa evalueze riscurile, si, daca face parte din categoria persoanelor cu risc crescut, de peste 65 de ani si cu patologii asociate severe, e bine sa fie mult mai precauti. Aceasta relaxare sa o faca treptat, sa respecte in continuare regulile de baza, de distantare sociala de 1,5 metri si purtarea mastii si spalatul cat se poate de des pe maini", a completat medicul.Declaratia specialistului vine in contextul in care Romania a intrat, din 15 mai, in stare de alerta, iar masurile restrictive au fost relaxate.Insa oamenii nu au tinut cont de noile reguli si s-au adunat in numar mare cu mai multe ocazii.Un exemplu este protestul din Piata Victoriei desfasurat vineri, chiar prima zi de relaxare. Peste 100 de manifestanti au iesit in strada, iar majoritatea nu a purtat masca.Un alt exemplu ar fi petrecera de sambata din Parcul Herastrau: zeci de oameni s-au adunat, sambata seara, pe aleile din parc, au dansat si au cumparat bauturi in regim takeaway din cateva localuri, fara sa respecte regulile de distantare.