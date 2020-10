Medicul Virgil Musta, despre imbolnavirile de COVID-19: "Intr-o zi-doua vom depasi pragul de 5.000 de cazuri"

"Daca astazi sunt peste 4.800 de cazuri, probabil ca intr-o zi, doua vom trece pragul de 5.000 pentru ca noi suntem, in continuare, in faza ascendenta a pandemiei si rezultatele masurilor luate acum se vor vedea abia peste o saptamana si jumatate", a declarat medicul.Chestionat despre cel mai negru scenariu la care ar trebui sa ne asteptam in perioada urmatoare, medicul sustine ca acesta ar fi in momentul in care sistemul de sanatate va fi depasi, iar oamenii nu vor avea unde sa se interneze."Cel mai negru scenariu este ca sistemul de sanatate sa fie depasit si oamenii sa nu mai aiba unde sa se interneze. Asta ar fi cel mai rau. In momentul de fata suntem undeva la limita. De aceea, daca continua aceasta situatie vom ajunge in acest scenariu", a adaugat medicul.Medicul face un apel catre populatie sa inteleaga faptul ca purtarea mastii este un lucru esential in aceasta perioada."Fiecare sa fie responsabil de propria sanatatea personala si a comunitatii si sa poarte masca la orice intalnire cu alte persoane, indiferent ca este o persoana cunoscuta, ca nu este cunoscuta, ca se intalnesc sa povesteasca doua, trei minute sau se intalnesc intr-o activitate pe care o desfasoara impreuna. E esentiala purtarea mastii in aceasta perioada".Autoritatile din Romania au raportat miercuri, 21 octombrie, 4.848 de noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore si 69 de decese, iar la terapie intensiva sunt internate 766 de persoane.Citeste si: VIDEO Gestul facut in direct de doctorul Musta pentru a convinge oamenii sa poarte masca inclusiv atunci cand nu e obligatorie Citeste si: Doctorul Virgil Musta povesteste un caz dramatic: "E ingrozitor ca o pacienta sa se bucure ca a murit cineva"