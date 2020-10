Medicul Virgil Musta: "E posibil sa nu avem o cifra exacta a infectarilor cu coronavirus, numarul cazurilor asimptomatice e mare"

Intrebat daca este adevarat ca la fiecare un caz de coronavirus depistat mai sunt inca zece nediagnosticate, medicul sustine ca este adevarat, cel putin asa arata statistica."Cel putin in perioada initiala a pandemiei, cand numarul de teste nu era atat de mare, se spunea ca la un caz confirmat mai sunt inca 10 nediagnosticate. Si acum, pentru ca numarul de cazuri care evolueaza asimptomatic e mare, e posibil sa nu avem o cifra exacta a numarului de imbolnaviri", a declarat medicul la B1 TV. Despre situatia din spitalul "Victor Babes", Virgil Musta a delcarat ca in sectia ATI nu mai sunt locuri."Pe spital, de asemenea, nu mai avem locuri, in schimb am primit de vineri o sectie externa la Centrul de Recuperare Cardiovasculara, unde am primit 45 de locuri si jumatate s-au ocupat. De azi, si Spitalul Judetean, sectia de Arsi s-a transformat in sectie COVID, unde mai avem si acolo paturi. Deci, pe moment, pacientii care nu sunt critici inca mai beneficiaza de locuri.Au mai venit din alte judete si i-am primit atat timp cat am putut. Am fost apoi si noi plini, pana sa se deschida aceasta portita, si n-am putut primi, ca nu mai aveam unde. Nu mai stiam unde sa trimitem pacientii care veneau si necesitau internare in spital si oxigen.Foarte multa lume cere sa vina la noi ca au incredere in noi si in rezultatele noastre. Cu cel mai mare drag noi am primit cat ne-a stat in putinta. Cand n-am avut locuri si am fost blocati, am fost nevoiti sa refuzam", a mai declarat Virgil Musta.