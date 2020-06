Medicul Virgil Musta: "Faptul ca in Romania evolutia pandemiei a ramas sub control si s-a reusit evitarea unei catastrofe, nu ne da dreptul sa uitam perioada din martie - aprilie"

Ziare.

"Nu se poate sa avem o memorie asa de scurta! Haideti sa privim si sa tratam lucrurile si faptele cat mai echilibrat, asa cum am incercat sa fac de fiecare data, pe toata perioada de pana acum a acestei pandemii. 15 iunie devine o noua borna, un nou pas in procesul de revenire spre normalitate. Rabdarea multora pare sa nu mai existe, iar teoriile vehiculate tot mai mult legate de inexistenta virusului alimenteaza dorinta unora de a nu mai respecta regulile minime ramase in vigoare (masca si distantare in spatii inchise, precum si spalarea regulata a mainilor). Nu se poate sa avem o memorie asa de scurta! Faptul ca in Romania evolutia pandemiei a ramas sub control si s-a reusit evitarea unei catastrofe, nu ne da dreptul sa uitam perioada din martie -aprilie in care Italia, Spania si alte tari aveau spitalele total depasite, sectiile de terapie intensiva pline, iar oamenii contaminati mureau pe capete pentru ca multi nu mai aveau loc in spitale . Aceasta a fost o realitate ce nu poate fi negata, cei care si-au pierdut pe cei dragi in acele zile sunt multi si sunt reali. Sigur ca majoritatea celor care au facut forme grave erau persoane in varsta sau cu alte boli, dar aceste persoane, pentru ca s-au imbolnavit multe in acelasi timp, cu forme severe, au ajuns sa faca imposibila tratarea tuturor celor care aveau nevoie de ingrijire speciala la ATI, iar acest lucru a condus la un numar mare de decese atunci", a scris medicul Virgil Musta pe Facebook Doctorul spune ca Romania a luat masurile dure la timp petru a evita contaminarea in masa."Pentru ca am avut norocul unui decalaj de cateva saptamani, la noi s-au luat rapid masuri dure, dar s-a dovedit ca nu am ajuns in situatia acelor tari, mult mai bine puse la punct medical decat noi. Adica s-a evitat contaminarea in masa, intr-un interval scurt de timp, in special in randurile persoanelor cu risc. Am vrut sa reamintesc aceste lucruri, pentru a nu uita de unde am plecat si de ce s-au luat masurile frustrante pentru toata lumea. Din punct de vedere economic, dar nu numai, este absolut normal sa continuam etapele de relaxare a masurilor, dar cu cap, pentru ca o explozie incontrolabila a numarului de cazuri ne poate readuce rapid in situatia pe care am reusit sa o evitam acum 2-3 luni", mai scrie Musta.Medicul timisorean mai considera ca "relaxarea masurilor trebuie dublata obligatoriu de responsabilitatea personala a fiecaruia dintre noi"."Masca si distanta in spatii inchise, precum si spalarea mainilor nu sunt masuri greu de pus in practica, iar ele trebuie respectate in continuare. Se observa o crestere a numarului de cazuri in ultimile zile. Era de asteptat o anumita crestere. Nu trebuie sa ne speriem, nu trebuie sa intram in panica. Tot ce trebuie sa facem este sa ramanem responsabili in respectarea celor de mai sus pentru ca astfel aceasta crestere poate ramane controlabila, iar anumite focare vor putea fi izolate, prin masuri speciale locale sau sectoriale. Daca acest lucru nu se va intampla, cresterea exponentiala observata acum cateva luni in Italia (dau mereu acest exemplu si pentru ca avem multi romani care au legatura directa cu aceasta tara greu incercata), dar si mai recent in Brazilia, India si alte tari se va putea intampla si la noi, iar acest lucru ar impune din nou masuri foarte dure", considera medicul de la Timisoara.Virgil Musta a subliniat ca in Timisoara numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus este unul mic si indeamna romanii sa fie responsabili, in continuare."Sunt foarte bucuros ca pana acum majoritatea romanilor au inteles corect situatia (chiar daca au fost si sunt tot timpul tot felul de teorii ale conspiratiei) si am speranta ca inteleg corect si acum si ca se vor comporta ca atare pe mai departe. Timisoara sta bine, iar in ultimele zile nu am avut decat 1-2 cazuri. Haideti sa continuam sa fim responsabili, atat in Timisoara, cat si in restul tarii, pentru ca astfel masurile de relaxare vor continua si poate incetul cu incetul viata va reveni la normal. Adevarat, o noua normalitate, in care trebuie sa tinem cont de anumite reguli. Va multumesc pentru efortul depus pana acum, cat si pentru intelegere, solidaritate si responsabilitate, de care stiu ca veti da dovada si in continuare. Sunt castigurile noastre principale pentru noua normalitate", si-a incheiat Musta scrisoarea.La Timisoara, duminica se afla internati in Spitalul de Boli Infectioase doar 7 pacienti cu coronavirus. De la debutul pandemiei si pana in prezent, in judetul Timis au fost inregistrate 511 cazuri.