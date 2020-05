Medicul Virgil Musta le cere oamenilor "prudenta si intelepciune" in comportamentul lor, dupa 15 mai: Suntem in pandemie!

Ziare.

"Odata cu masurile de relaxare trebuie sa nu uitam ca totusi suntem intr-o pandemie, si suntem inca intr-o faza de platou, care poate fi in continuare in scadere, daca respectam cu strictete regulile, sau poate sa creasca. Consider ca in acest moment solutia este individuala. Persoanele cu risc trebuie in continuare sa fie mult mai precaute si trebuie sa respecte cu mai multa strictete regulile.Deja ne-am obisnuit sa purtam masca in locuri aglomerate si sa tinem distanta de un metru si jumatate, lucruri pe care trebuie sa le continuam sa le facem, indiferent ca numarul de cazuri creste sau scade. Igiena mainilor, spalatul pe maini neaparat cand ajungem acasa, inainte de a manca, igiena hainelor. Toate regulile pe care noi le-am invatat trebuie sa le respectam in continuare. Diferenta va fi de libertate de deplasare si de activitatile pe care le putem face", a declarat doctorul Musta, citat de Timis Online In plus, medicul subliniaza ca putem iesi, dar nu ca sa "stam la povesti", sporind astfel riscul de infectare."As recomanda ca persoanele cu risc sa nu frecventeze zonele aglomerate, sa evite mersul cu mijloacele de transport in comun - acolo riscul de contaminare este mare. Pe cat putem, daca ne deplasam pe distante scurte, sa mergem pe jos. In aerul liber riscul de contaminare este mai mic. Putem frecventa parcurile, dar sa nu ne intalnim si sa stam la povesti.La serviciu recomand ca fiecare societate sa-si calculeze bine riscurile, sa-si faca planuri individualizate, in functie de cei care lucreaza acolo, de caracteristicile locului de munca, incaperi mici, mari, de posibilitatea servirii mesei, de transportul persoanelor sau modul in care ajung la serviciu, E bine sa se faca o diferentiere si sa nu vina toata lumea in acelasi timp. Vreau prudenta si intelepciune din partea oamenilor, in comportamentul lor, si dupa 15 mai", a spus doctorul Virgil Musta pentru sursa citata.Parlamentul a adoptat miercuri, in regim de urgenta, proiectul de lege propus de Guvern privind introducerea starii de alerta dupa expirarea starii de urgenta (astazi, 14 mai), insa, conform Constitutiei acest proiect nu va putea intra in vigoare pana luni pentru ca a fost propus cu intarziere.In aceste conditii, premierul Ludovic Orban a anuntat astazi, la inceputul sedintei de guvern, ca in aceasta seara va fi adoptat cadrul legislativ care va permite introducerea unor restrictii si obligatii pentru cetateni incepand chiar de maine, cand va intra in vigoare starea de alerta.