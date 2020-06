Medicul Virgil Musta: "Numarul de cazuri a crescut ca in perioada cea mai fierbinte a valului intai de pandemie. Riscam sa nu putem intra intr-o viata normala"

Ziare.

"Este o noua reactivare a primului val. Sunt zone in care numarul de cazuri a crescut atat de mult, ca in perioada cea mai fierbinte a valului intai de pandemie. Riscam sa nu putem intra intr-o viata normala. O viata normala care inseamna o viata cu niste reguli noi, pe care va trebui sa le respectam o perioada mai lunga de timp", sustine Virgil Musta.Identificarea focarelor noi si carantinarea acestora este foarte importanta, fiind un principiu epidemiologic si, in acelasi timp, cel mai simplu mod de a-l stinge, sustine medicul."Atat in Germania, cat si in alte tari, cand au aparut focare, au fost izolate si este un principiu epidemiologic, izolezi si anihilezi focarul. Probabil va trebui sa aplicam si noi acest principiu, nu neaparat pentru ca dorim sa inchidem o zona, doar ca trebuie controlate mai bine, altfel exista riscul ca pandemia sa se propage in toata tara si atunci vom avea, intr-adevar, o problema majora", a declarat Virgil Musta.In plus, spune expertul, carantinarea anumitor comunitati nu inseamna ca nu se va mai putea iesi din zona respectiva, ci ca vor exista mai multe reguli care ar putea responsabiliza populatia."Izolarea nu inseamna sa nu mai poti iesi din zona respectiva, poti, dar cu respectarea anumitor reguli. Asa se pot responsabiliza atat oamenii, cat si organizatorii anumitor activitati unde nu se respecta normele", spune Virgil Musta.Virgil Musta crede ca, daca numarul cazurilor va creste prea mult, intra in joc sufocarea sistemului de sanatate. Cu toate acestea, nu crede ca se va ajunge in acest punct din moment ce Romania are exemple precum Italia."Germania, care are un sistem de sanatate puternic, aplica astfel de metode. A aparut un focar intr-o fabrica, au izolat focarul. Asa trebuie facut si la noi pentru ca altfel sistemul de sanatate va fi sufocat, cum s-a intamplat la Brasov, unde au fost nevoiti sa apeleze la spitale din alte judete. Nici Bucurestiul nu este departe de situatia asta. Eu am speranta ca nu se va intampla pentru ca avem exemplul Italiei, Frantei, Spaniei, unde sistemele de sanatate, care sunt mult mai puternice decat al nostru, au fost depasite", a declarat Virgil Musta.Cu toate ca numarul cazurilor a inceput sa creasca din nou in Romania, in urma relaxarii, Virgil Musta considera ca este important ca viata sa se desfasoare normal din doua perspective, si anume din punct de vedere economic, dar si al psihicului oamenilor.Virgil Musta sfatuieste oamenii sa nu dea cu piciorul la tot ce am castigat pana acum, din punct de vedere al tinerii sub control a epidemiei, din lipsa de rabdare.