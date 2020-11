Anuntul crunt facut de medicul Virgil Musta la Timisoara: "Astazi, spitalul nostru nu mai are niciun loc"

"Suntem intr-o situatie dificila, Terapia Intensiva deja de cateva zile nu avem loc si pe Sectie avem cazuri foarte grave care la un moment dat exista riscul ca in evolutia lor sa se decompenseze si neavand terapie intensiva, nu putem sa ii punem pe ventilatie mecanica. Asa ca ii tinem pe presiune ridicata de oxigen, dar, din pacate, nu este suficient.S-a intamplat ca in cursul zilei de ieri, pana astazi dimineata, sa decedeze peste 6 persoane, toti cu forme foarte grave, internate de clinica, atat in Sectia de Boli Infectioase, cat si Pneumofiziologie si care s-au decompensat si nu am avut solutie pentru ei", a declarat, luni, medicul Virgil Musta.Musta a mai adaugat ca vin, la spital, oameni cu comorbiditati a caror salvare este tot mai dificila."Sunt oameni care sunt cu comorbiditati importante, sunt oameni in varsta, dar din pacate, datorita faptului ca au facut boala, este foarte greu, la ora actuala sa ii salvam. Daca nu erau atat de multe cazuri de infectie care aduc totodata si cazuri foarte grave si cazuri de terapie intensiva, aveau o sansa.Acest lucru se intampla in primavara cand reuseam sa salvam foarte multi oameni fiindca inca mai aveam locuri in spitale . Astazi, spitalul nostru nu mai are niciun loc, in spitalele suport, CFR si Centrul de Recuperare Cardiovasculara nu este niciun loc. Suntem intr-o situatie dificila. Maine este vorba sa se deschida ASCAR-ul, mai primim cateva locuri si acolo, dar e foarte probabil sa se umple repede, dupa care, nu stiu", a mai precizat medicul.Virgil Musta a subliniat ca sunt cazuri in care boala evolueaza rapid si nu mai e timp pentru pacienti sa fie transferati in alte orase din tara."Exista un program pentru cei care sunt pe terapie intensiva, acestea sunt cazuri care vin cu forme foarte severe si care sunt tratati pe Sectie, dar exista riscul ca la un moment dat sa intervina ceva in evolutia bolii si sa decompenseze rapid.Nu exista timp acolo de stat si asteptat ca sa vedem unde pute sa il trimitem intr-o alta sectie din tara. Toti au fost cu comorbiditati, in varsta peste 70 de ani, peste 60 de ani, chiar si cu peste 80 de ani, cu comorbiditati importante, boala cardiovasculara, neoplazie, diabet si parte dintre ei au fost cu obezitate", a mai declarat MustaLuni, in judetul Timis au fost raporate 14 decese si 253 de noi infectii cu COVID-19Prefectul judetului Timis, Liliana Onet, a anuntat ca inca 70 de paturi de Terapie Intensiva vor fi disponibile prin deschiderea clinicilor Ascar si Medicina Muncii, apartinand Spitalului Municipal Timisoara.De marti dimineata, in saloanele acestor clinici vor fi internati pacienti COVID-19 pozitivi, iar dintre cele 70 de paturi, 30 sunt conectate la oxigen pe baza de concentratoare, iar restul de 40 sunt conectate la reteaua de oxigen a clinicilor.In judetul Timis sunt active, in prezent, 28 de focare de coronavirus . Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore, care indica 253 de noi imbolnaviri cu COVID, dupa efectuarea a 1338 de teste, si 14 decese, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei.Citeste si: