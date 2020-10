Medicul Virgil Musta, mesaj disperat: "Va fi multa, multa tragedie in familiile noastre"

Spitalele sunt deja pline in multe zone ale tarii

Romania risca sa intre intr-o faza incontrolabila a pandemiei

"Sigur va mai creste numarul de cazuri. Daca azi se iau masuri foarte eficiente, rezultatul se va vedea peste 2 saptamani", a declarat medicul pentru DIGI24 Medicul mai spune ca sistemul medical este aproape de momentul in care medicii vor fi nevoiti sa decida pe cine trateaza si pe cine nu. "Sistemul este aproape de limita eficientei, iar daca nu se iau masuri, vom pierde batalia cu virusul", a avertizat el."Este o consecinta fireasca (n.r. - ajungerea sistemului la limita) a cazurilor care cresc permanent in ultimele saptamani. Aceasta crestere duce si la cresterea cazurilor din terapie intensiva si, consecutiv, a numarului deceselor. Din pacate, din cauza numarului foarte mare de pacienti infectati, boala ajunge si la cei cu comorbiditati importante. Comorbiditati care evolueaza sever si necesita interventie in sectiile de terapie intensiva. Este motivul pentru care aceste sectii sunt pline, pentru care un pacient internat in ATI nu poate fi externat la o saptamana, doua, ci aici data medie e de peste 3-4 saptamani, ocupand locurile si, iata, ca suntem undeva la capatul locurilor disponibile. Cum am spus, paharul s-a umplut.Nu stim ce facem in continuare, se incearca sa se gaseasca solutii, dar este un moment dificil pentru sistemul nostru de sanatate si pentru populatie pentru ca, vedeti, consecintele sunt foarte tragice, un numar foarte mare de decese", a adaugat medicul."Primim solicitari de internare a pacientilor, nu mai avem loc pe ATI, incercam sa directionam acesti pacienti pe sectiile de terapie intensiva ale spitalelor suport, unde mai sunt 1-2 locuri, nu mai multe, iar pacientii care nu necesita terapie intensiva ii preluam tot asa. Daca necesita oxigen, avem o dificultate majora, pentru ca nu mai avem locuri pe sectie acolo, putem prelua numai forme mai usoare si directionam totul unde mai gasim cate un loc. Zilnic incercam sa externam pacientii care pot cat de cat sa fie externati si sa mearga in izolare la domiciliu ca imediat sa ocupam acel pat cu un pacient mai grav", a spus el.Medicul avertizeaza ca sistemul de sanatate este aproape de momentul cand spitalele sunt pline si medicii vor trebui sa decida pe cine trateaza."Inca nu am fost pusi in situatie, dar suntem foarte aproape. Eu stiu, aceasta situatie o cunosc doar inainte de revolutie cand pacientii cu hemodializa cronica, datorita faptului ca nu existau suficiente aparate, nu puteau beneficia toti si se facea un triaj in functie de varsta, de riscuri, era ceva ingrozitor, niciodata nu am vrut sa fiu in situatia medicilor care faceau acest triaj si suntem foarte aporape de a fi in aceasta situatie", a spus Musta."Aici este o mare dezamagire a mea. Eu consider ca lupta noastra e impartita in lupta in spital si lupta in a comunica comunitatii ceea ce e important. Preventia e singura solutie viabila si am constatat ca nu a avut foarte mare succes aceasta munca de comunicare. Nu cred ca deschiderea, sau aceste evenimente sunt cauza. Noi trebuie sa ne continuam viata, nu trebuie sa ne blocam in pandemie, orice activitate se poate desfasura daca se respecta regulile - distantarea, purtarea mastii si igiena mainilor. Sigur va mai creste numarul de cazuri, daca azi se iau masuri foarte eficiente, rezultatul va fi peste 2 saptamani. Eu cred ca intram intr-o faza necontrolabila a pandemiei, ceea ce e foarte greu de manageriat", a spus el."M-am uitat la ceea ce s-a intamplat in Italia, cand pacientii au scapat de sub control. Si ati vazut care au fost consecintele, ce tragedii au fost. In momentul cand vor ajunge atat de multe cazuri incat sa ne copleseasca si sa nu mai stim ce sa facem, nu stim pe cine sa lasam acasa, unde putem sa-i tratam, va fi multa, multa tragedie in familiile noastre", a avertizat medicul.El spune ca sunt necesare unele restrictii, acolo unde numarul de cazuri este mare, pentru a limita raspandirea virusului. "Suntem undeva la capatul luptei noastre eficiente si daca nu se iau masuri, vom deveni complet ineficienti si vom pierde batalia cu virusul", a adaugat el.