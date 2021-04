Dezvaluire PressOne: Cine sunt membrii Grupului de Comunicare Strategica. 12 dintre ei au grade militare si unul singur reprezinta Ministerul Sanatatii

Membrii Grupului de Comunicare Strategica

Membrii structurii de suport a Grupului de comunicare Strategica

Majoritatea au grade militare, mai exact 12 dintre ei, si doar unul reprezinta Ministerul Sanatatii.1. Andi Manciu - este coordonatorul Grupului de Comunicare Strategica si este consilier de stat in Guvernul Romaniei.2. Iulian Dragoi - este comisar de politie , detasat consilier la cabinetul secretarului de stat Andi Manciu, de la Guvern.3. Sorina Elena Cosbuc - este consilier al ministrului de Interne, functie pe care a ocupat-o atat in mandatul lui Marcel Vela , cat si in cel al lui Lucian Bode 4. Adrian Cuturescu - este inspector principal si director adjunct al Centrului Cultural din MAI.5. Oana Grigore - este directoarea Directiei Relatii cu Presa, Afaceri Europene si Relatii Internationale din Ministerul Sanatatii.6. Andrei Tarnea - este diplomat , fiind si directorul general al Directiei pentru Comunicare si Diplomatie Publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe ( MAE ).7. Oana Darie - purtator de cuvant al MAE.8. Theodor Dan Mihai - purtator de cuvant al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) din cadrul MAI.9. Catalin Chirca - locotenent-colonel si purtator de cuvant al Serviciului de Telecomunicatii Speciale ( STS ).1. Constantin Spanu - general de brigade si sef al Directiei Informare si Relatii Publice din Ministerul Apararii Nationale (MApN).2. Laurentiu Voicu - directorul Directiei de Comunicare, Relatia cu Sindicatele, Patronatele si Organizatiile Neguvernamentale din Ministerul Transporturilor.3. Alina Moisoi - colonel de pompieri si sefa Serviciului de Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).4. Adrian Marin - maior si purtator de cuvant al IGSU.5. Georgian Dragan - comisar-sef si imputernicit sa conduca, din septembrie 2020, Centrul de Informare si Relatii Publice din Politia Romana.6. Cornel Octavian Dan - comisar si imputernicit sef al Serviciului de Comunicare si Informare Publica din cadrul Centrului de Informare si Relatii Publice al Politiei Romane.7. Sorina Despina - colonel si imputernicit ca sef al Serviciului Comunicare Publica din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane (IGJR) din ianuarie 2020.8. George Ene - maior, lucreaza in cadrul Biroului Revista "Jandarmeria Romana" din cadrul IGJR.9. Tatiana Berlinschi - comisar-sef de politie, sef al Centrului de Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF).10. Alexandra Gavan - comisar, sef al Biroului de Presa al IGPF.